‘Conheça o Amapá pelo prato!’. Sebrae e Governo do Estado apresentam tema, sabores e cultura no Rio Gastronomia 2025

Livia Almeida

Ancestralidade, brasilidade, cultura gastronômica e inovação do Amapá estarão representados por chefs amapaenses e artistas, no Rio Gastronomia, grande festival de sabores e saberes, no Rio de Janeiro/RJ

Denyse Quintas

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) e o Governo do Estado do Amapá (GEA), participam do Rio Gastronomia, maior festival do setor no Brasil, realizado pelo jornal O Globo e pelo Ministério da Cultura, no Rio de Janeiro/RJ, entre os dias 14 e 17, 21 e 24, e 28 e 31 de agosto de 2025. Único estado da federação, convidado a ocupar o espaço destinado à divulgação do futuro Polo de Gastronomia da Amazônia, e à valorização da cultura alimentar da Região Norte, por meio da apresentação de pratos, ingredientes, técnicas e experiências sensoriais típicas da Amazônia.

A superintendente do Sebrae, Alcilene Cavalcante, lidera a participação de profissionais do estado e defendeu a oportunidade de negócios, por meio da exposição de produtos e serviços gastronômicos, que fortalece a presença das micro e pequenas empresas do Amapá no mercado, além de ampliar a visibilidade dos empreendimentos regionais. Com isso, se busca consolidar o estado como um importante roteiro gastronômico do Brasil, integrado à diversidade e riqueza cultural da Amazônia.

“A participação do Amapá no Rio Gastronomia 2025, representa uma oportunidade estratégica para posicionar a gastronomia amapaense no cenário nacional, valorizando os ingredientes nativos, saberes tradicionais e talentos criativos. Trata-se de um dos maiores e mais influentes eventos do setor no Brasil, com ampla visibilidade junto ao público, à imprensa e a formadores de opinião”, destacou a superintendente, Alcilene Cavalcante.

Amazônia

A participação de chefs amapaenses e representantes da cultura local para o espaço de destaque no Rio Gastronomia, tem o objetivo de promover a gastronomia, a biodiversidade, a história e o empreendedorismo criativo do Amapá. Essa ação contribui para o reconhecimento da gastronomia amazônica como patrimônio cultural brasileiro e para a consolidação de um ecossistema sustentável, com efeitos diretos sobre a economia local, a geração de renda e o turismo gastronômico.

Para a superintendente, Alcilene Cavalcante, a participação do Amapá, é uma estratégia de alto impacto e retorno coletivo, com benefícios concretos para os pequenos negócios do setor e para o fortalecimento das políticas públicas e iniciativas estruturantes que têm na gastronomia um vetor essencial de desenvolvimento econômico, cultural e social do Amapá.

Programação

Jóquei Clube do Rio de Janeiro/RJ: Gastronomia

Período: 14 a 17/8/2025

Empresas: Divina Arte / Di Maria Grill Churrascaria / Bio + Açaí

Hora: 17h às 0h – Quinta e Sexta-Feira

Hora: 12h às 0h – Sábado e Domingo

Período: 21 a 24/8/2025

Empresas: Flora Restaurante / Di Maria Grill Churrascaria / Bio + Açaí

Hora: 17h às 0h – Quinta e Sexta-Feira

Hora: 12h às 0h – Sábado e Domingo

Período: 28 a 31/8/2025

Empresas: Restaurante Capitu / 313 Restaurante / Bio + Açaí

Hora: 17h às 0h – Quinta e Sexta-Feira

Hora: 12h às 0h – Sábado e Domingo

Jóquei Clube do Rio de Janeiro: Palco Principal

Data: 23/8/2025 – Sábado

Artistas: Amadeu Cavalcante e Deyse Pinheiro

Hora: 14h às 18h

Jóquei Clube do Rio de Janeiro: Cozinha Show

Data: 16/8/2025 – Sábado

Chef: Geane Gomes

Oficina: A Fusão de Sabores e Tradições. Aprenda Sobre o Prato Pirarucu 313

Hora: 15h30 às 16h30

Data: 23/8/2025 – Sábado

Chef: Flora Dias

Oficina: Encontro das Àguas, aprenda sobre Feijoada de Pirarucu

Hora: 14h às 15h

Data: 31/8/25 – Domingo

Chef: Manoel Maciel

Oficina: Delícias do Norte: Filé de Búfalo Grelhado e Molho de Açaí Tinto.

Serviço:

Sebrae no Amapá

