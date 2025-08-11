‘Conheça o Amapá pelo prato!’. Sebrae e Governo do Estado apresentam tema, sabores e cultura no Rio Gastronomia 2025
Ancestralidade, brasilidade, cultura gastronômica e inovação do Amapá estarão representados por chefs amapaenses e artistas, no Rio Gastronomia, grande festival de sabores e saberes, no Rio de Janeiro/RJ
O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) e o Governo do Estado do Amapá (GEA), participam do Rio Gastronomia, maior festival do setor no Brasil, realizado pelo jornal O Globo e pelo Ministério da Cultura, no Rio de Janeiro/RJ, entre os dias 14 e 17, 21 e 24, e 28 e 31 de agosto de 2025. Único estado da federação, convidado a ocupar o espaço destinado à divulgação do futuro Polo de Gastronomia da Amazônia, e à valorização da cultura alimentar da Região Norte, por meio da apresentação de pratos, ingredientes, técnicas e experiências sensoriais típicas da Amazônia.
A superintendente do Sebrae, Alcilene Cavalcante, lidera a participação de profissionais do estado e defendeu a oportunidade de negócios, por meio da exposição de produtos e serviços gastronômicos, que fortalece a presença das micro e pequenas empresas do Amapá no mercado, além de ampliar a visibilidade dos empreendimentos regionais. Com isso, se busca consolidar o estado como um importante roteiro gastronômico do Brasil, integrado à diversidade e riqueza cultural da Amazônia.
“A participação do Amapá no Rio Gastronomia 2025, representa uma oportunidade estratégica para posicionar a gastronomia amapaense no cenário nacional, valorizando os ingredientes nativos, saberes tradicionais e talentos criativos. Trata-se de um dos maiores e mais influentes eventos do setor no Brasil, com ampla visibilidade junto ao público, à imprensa e a formadores de opinião”, destacou a superintendente, Alcilene Cavalcante.
Amazônia
A participação de chefs amapaenses e representantes da cultura local para o espaço de destaque no Rio Gastronomia, tem o objetivo de promover a gastronomia, a biodiversidade, a história e o empreendedorismo criativo do Amapá. Essa ação contribui para o reconhecimento da gastronomia amazônica como patrimônio cultural brasileiro e para a consolidação de um ecossistema sustentável, com efeitos diretos sobre a economia local, a geração de renda e o turismo gastronômico.
Para a superintendente, Alcilene Cavalcante, a participação do Amapá, é uma estratégia de alto impacto e retorno coletivo, com benefícios concretos para os pequenos negócios do setor e para o fortalecimento das políticas públicas e iniciativas estruturantes que têm na gastronomia um vetor essencial de desenvolvimento econômico, cultural e social do Amapá.
Programação
Jóquei Clube do Rio de Janeiro/RJ: Gastronomia
Período: 14 a 17/8/2025
Empresas: Divina Arte / Di Maria Grill Churrascaria / Bio + Açaí
Hora: 17h às 0h – Quinta e Sexta-Feira
Hora: 12h às 0h – Sábado e Domingo
Período: 21 a 24/8/2025
Empresas: Flora Restaurante / Di Maria Grill Churrascaria / Bio + Açaí
Hora: 17h às 0h – Quinta e Sexta-Feira
Hora: 12h às 0h – Sábado e Domingo
Período: 28 a 31/8/2025
Empresas: Restaurante Capitu / 313 Restaurante / Bio + Açaí
Hora: 17h às 0h – Quinta e Sexta-Feira
Hora: 12h às 0h – Sábado e Domingo
Jóquei Clube do Rio de Janeiro: Palco Principal
Data: 23/8/2025 – Sábado
Artistas: Amadeu Cavalcante e Deyse Pinheiro
Hora: 14h às 18h
Jóquei Clube do Rio de Janeiro: Cozinha Show
Data: 16/8/2025 – Sábado
Chef: Geane Gomes
Oficina: A Fusão de Sabores e Tradições. Aprenda Sobre o Prato Pirarucu 313
Hora: 15h30 às 16h30
Data: 23/8/2025 – Sábado
Chef: Flora Dias
Oficina: Encontro das Àguas, aprenda sobre Feijoada de Pirarucu
Hora: 14h às 15h
Data: 31/8/25 – Domingo
Chef: Manoel Maciel
Oficina: Delícias do Norte: Filé de Búfalo Grelhado e Molho de Açaí Tinto.
