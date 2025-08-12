terça-feira, agosto 12, 2025
Dieta saudável promove benefícios mesmo sem perda de peso, conclui estudo

Em pesquisa com mais de 700 pessoas, mesmo aqueles que não emagreceram tiveram resultados metabólicos importantes após aderirem a uma alimentação balanceada

Adotar uma dieta saudável traz inúmeros benefícios à saúde, mesmo que não haja redução de peso. É o que aponta uma pesquisa publicada recentemente no European Journal of Preventive Cardiology e conduzida por pesquisadores da Universidade Ben Gurion, em Israel.

Participaram do estudo 761 adultos que haviam seguido uma alimentação considerada saudável num período de 18 a 24 meses. Entre os modelos alimentares estavam dietas com menos gordura, carboidratos e a Dieta Mediterrânea, por exemplo. Do total de voluntários, 36% perderam peso de forma significativa, outros 36% tiveram uma redução moderada e quase um terço (28%) não observou alterações na balança.

Ainda assim, todos apresentaram mudanças metabólicas benéficas, como queda da pressão arterial, aumento do colesterol HDL (conhecido como colesterol “bom”), redução das taxas de triglicérides e de insulina, queda nos níveis de leptina (favorecendo uma regulação mais eficiente de fome e saciedade) e melhora das enzimas hepáticas, com efeitos positivos na função do fígado e na saúde cardiovascular.

“Alimentação saudável não é, e nunca foi, só sobre emagrecer. É sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar, em qualquer peso”, pontua a nutricionista Serena del Favero, do Einstein Hospital Israelita. “Infelizmente, muitas pessoas ainda enxergam o emagrecimento como o principal, ou até único, sinal de que uma alimentação saudável está ‘funcionando’. E isso é um grande problema.”

Segundo a especialista, nossa sociedade foi condicionada a associar saúde exclusivamente a um corpo magro. “Por décadas, o peso foi usado como principal (e muitas vezes único) indicador de sucesso em planos alimentares — tanto por parte da sociedade quanto por muitos profissionais da saúde”, avalia del Favero.

No entanto, a melhora nos parâmetros metabólicos por si só já reduz o risco de doenças crônicas, mesmo que o peso permaneça um pouco acima do ideal. “É possível estar com o peso levemente elevado e, ainda assim, estar metabolicamente saudável, desde que esses marcadores estejam bem controlados. Essa perspectiva é importante porque coloca o foco na saúde e não apenas no número da balança”, explica a nutricionista.

Pequenas mudanças no estilo de vida, como melhorar a alimentação e praticar atividade física, já promovem benefícios reais e mensuráveis à saúde, mesmo sem um emagrecimento expressivo.

E há cada vez mais evidências de que os benefícios de uma alimentação equilibrada não se reduzem ao peso da balança. Além da melhora da saúde metabólica, esse hábito está associado a mais disposição, melhora da qualidade do sono, da saúde intestinal e da imunidade, entre outros aspectos.

“Quando focamos apenas no peso, corremos o risco de desvalorizar todos esses ganhos e até de abandonar estratégias eficazes simplesmente porque não houve uma redução numérica imediata”, alerta a nutricionista do Einstein.

No entanto, vale lembrar que embora seja possível melhorar marcadores metabólicos, o sobrepeso e a obesidade estão associados, a longo prazo, a um risco aumentado de doenças crônicas como diabetes tipo 2, males cardiovasculares, apneia do sono, alguns tipos de câncer e problemas osteoarticulares.

Por isso, é preciso buscar manter um corpo saudável. “Mas a forma dessa busca faz toda a diferença. Estratégias baseadas em dietas extremamente restritivas, com foco exclusivo em estética ou metas irreais tendem a ser insustentáveis e prejudiciais”, observa Serena del Favero. “Por outro lado, quando a perda de peso é conduzida de maneira gradual, com alimentação equilibrada, atividade física e suporte profissional, os resultados são mais duradouros e benéficos à saúde global.”

