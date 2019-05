Veja algumas dicas para conseguir o primeiro emprego depois de formado

Terminou o curso e está em busca do primeiro emprego? Veja como aumentar suas chances de sucesso

Um dos momentos mais difíceis na vida do estudante é quando a faculdade termina e chega a hora de encarar o mercado de trabalho pra valer.

Conseguir o primeiro emprego não é fácil. Desbravar oportunidades de trabalho também não. Não há um manual de boas-vindas para o recém-formado, tampouco mapa da mina com as melhores oportunidades.

O resultado disso é que muito marinheiro de primeira viagem fica perdido na hora de procurar emprego. Com o diploma em mãos, mas sem saber como se portar, o que falar, sem planos e metas, fica difícil convencer o contratante de que você é a pessoa ideal para aquela vaga.

Por sorte, existem formas de driblar esse problema. Fomos buscar junto à Love Mondays a resposta para a pergunta mais comum entre os jovens que acabaram de sair da faculdade: Como conseguir o primeiro emprego depois de formado? Confira 9 dicas a seguir!

1 Não tenha medo de assumir que tem pouca experiência

Quem está em começo de carreira às vezes fica com receio de demonstrar que tem pouca experiência. Para suprir essa “deficiência”, muita gente acaba incluindo no currículo itens que têm pouco ou nada a ver com a vaga desejada. O resultado: o CV é descartado logo de cara.

Não precisa ter esse receio. O importante é buscar oportunidades que tenham a ver com seu nível de conhecimento e procurar deixar claro quais são suas habilidades e planos para o futuro.

2 É normal não saber exatamente o que quer

Digamos, por exemplo, que você se formou em Administração e está na batalha pelo primeiro emprego. Em sua busca, encontra oportunidades em Recursos Humanos, Finanças, Inteligência de Mercado e Marketing. Se todas essas áreas estão em seu radar, em qual delas tentar uma vaga?

A resposta é: na que você quiser, desde que exista um interesse genuíno naquele campo. É normal, ao ingressar no mercado de trabalho, a gente querer ter experiências em segmentos diferentes, até para descobrir de qual gosta mais. Isso é saudável e estimula o crescimento. Não é à toa que muitos programas de Trainee fazem uma espécie de “rodízio” por vários setores da empresa. Só experimentando é que o jovem profissional vai descobrir do que realmente gosta.

3 Prepare o currículo de acordo com a vaga

Seu currículo deve refletir o que é pedido na vaga. Não recheie o documento com experiências que não têm qualquer tipo de conexão com as atividades da empresa.

O entrevistador precisa detectar suas habilidades, conhecimentos e planos naquilo que você informar. Fale do que você conhece melhor, seus pontos fortes e competências, o que espera daquela vaga e jamais fuja do foco!

Quanto ao formato do currículo, lembre-se: simplicidade é sempre a melhor escolha. Nada de um documento com 20 páginas – para quem não tem experiência, uma só basta. Fique de olho nos erros de português, que podem causar má impressão.

4 Informações falsas: jamais!

Nunca, em hipótese alguma, inclua informações falsas em seu currículo. Se o entrevistador descobrir ou identificar contradições na sua fala, você será descartado do processo seletivo e provavelmente as portas daquela empresa estarão sempre fechadas para você.

5 Prepare-se para o antes, durante e depois da entrevista

A primeira grande vitória de quem busca o primeiro emprego é conseguir ser chamado para uma entrevista. Bate aquele nervoso, criam-se expectativas e ansiedades – o que é absolutamente normal.

Obter sucesso nessa etapa tão importante exige preparação. A dica da Love Mondays é: pesquise sobre a história, valores e resultados da empresa e vista-se de acordo com o ambiente (se o lugar é formal, vá com trajes formais. Se for descontraído, vá com trajes mais discretos).

Outra dica é enviar um e-mail de agradecimento ao entrevistador, dizendo estar contente por ter tido a oportunidade de participar da seleção, mesmo sem saber se foi aprovado ou não.

Veja mais no site Guia Carreira