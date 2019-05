Benefícios da amora para saúde, sua pele e seus cabelos

Ela melhora a saúde, a pele, os cabelos, ajuda a emagrecer e ainda combate os efeitos da menopausa. Descubra tudo o que a amora pode fazer por você.



Por Thamyris Fernandes

Além de ser uma fruta linda e deliciosa, a amora é também riquíssima em vitaminas, minerais e uma série de nutrientes que fortalecem o organismo. Ela é excelente contra o envelhecimento, ajuda regular a pressão arterial, deixa o sistema imunológico mais resistente e é capaz até mesmo de prevenir o câncer.

Mas, o benefícios da amora não param por aí. O consumo diário da fruta também deixa a pele e os cabelos mais bonitos e mais saudáveis, por ser uma fonte riquíssima de vitaminas A, E e C.

Para as mulheres, os efeitos da amora no organismo são ainda melhores no período da menopausa. Isso porque a fruta é capaz de combater os principais sintomas dessa fase, como as ondas de calor, as mudanças de humor e até mesmo ressecamentos vaginal.

E as vantagens dessa fruta não param por aí. Assim como o chá das suas folhas, a amora ajuda a eliminar os quilinhos extras e a manter o funcionamento do intestino em dia.

Depois dessa lista você, com certeza, vai querer correr ao supermercado para comprar seu próprio estoque de amoras.

Conheça os principais benefícios da amora:

1 Melhora a pressão arterial

A fruta é uma ótima fonte de resveratrol, um tipo de antioxidante flavonoide, que atua diretamente na vasoconstrição de veias e vasos sanguíneos. No sangue, eles atuam reduzindo a ação do angiotensin, um hormônio responsável pela elevação da pressão sanguínea; e potencializando a produção de óxido nítrico, hormônio que estimula a vasodilatação.

A amora também é fonte de minerais potentíssimos para o bom funcionamento da circulação sanguínea, como potássio, magnésio e manganês. Logo, a consumo diário da fruta é excelente na prevenção de doenças dos coração, como enfartes e acidentes vasculares.

2 Fortalece o sistema imunológico

A cada 36.4 mg de amora, é possível encontrar 100 mg de vitamina C. Isso significa que a fruta é riquíssima em vitamina C e que ela funciona como um reforço e tanto para o sistema imunológico.

Aliás, uma outra curiosidade sobre esse ponto é que a amora conta com praticamente a mesma proporção de vitamina C que a laranja, com a vantagem de contar com menos açúcar e mais proteínas em sua composição.

A vitamina C, para quem não sabe, se trata de um poderoso antioxidante, que prende os radicais livres produzidos pelo organismo, especialmente durante períodos de estresse, por inflamações e até mesmo pelos produtos químicos que consumimos.

3 Protege a visão

A ação dos radicais livres também acelera o envelhecimento da retina, comprometendo a visão. Por ser rica em carotenoides, mais especificamente de zea-xanthin, a amora reduz os danos causados pelos radicais livres, melhorando a visão e protegendo a retina contra doenças como a catarata.

