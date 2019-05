Alimentos para evitar dores nas articulações

As dores nas articulações podem ser causadas por predisposição genética, alimentação ruim, esforço fora do normal e até por doenças

Sofre com a sensação de desconforto, dor ou incômodo em uma ou mais articulações do corpo? Você precisa ficar atento, pois dores nas articulações podem ser graves o suficiente para limitar os movimentos. Elas podem ser causadas por vários fatores. Entre eles: predisposição genética, alimentação ruim, esforço fora do normal e até doenças.

Para te ajudar a diminuir as chances de ter dores nas articulações, a Mundo Verde listou cinco alimentos que não podem faltar na sua dieta alimentar.

1 Azeite de oliva: pesquisadores da Universidade de Catania, na Itália, em um estudo com animais, adicionaram azeite de oliva extravirgem na dieta. Depois de oito semanas e dieta, os ratos tinham níveis significativamente mais elevados de uma determinada proteína no fluido sinovial, que protege a cartilagem e serve como um lubrificante, em comparação com os animais alimentados com uma dieta padrão. Azeite de oliva fica ótimo quando combinado com molhos para saladas, massas e vegetais salteados.

2 Iogurtes e leites fermentados: esses alimentos são ricos em lactobacilos, uma variedade de probióticos. Os probióticos são microrganismos vivos capazes de nos beneficiar. Estudos sugerem que o fornecimento de probiótico pode ser uma terapia auxiliar adequada para os pacientes com artrite quanto ao alívio dos sintomas e melhora das citocinas inflamatórias. Assim, os lactobacilos podem ser vistos como um potente nutracêutico, atuando na redução da dor, das reações inflamatórias e da degradação da cartilagem.

Prefira as versões de iogurtes e de leites fermentados sem adição de açúcar.

3 Laranjas: o efeito se deve aos bioflavonoides do citrino. Os bioflavonoides dão cor ao caule, às cascas, às folhas, às flores, aos frutos, às raízes e às sementes das plantas e protegem o organismo contra a ação dos agentes oxidantes. Estes antioxidantes são conhecidos pelas suas propriedades em dilatar os vasos sanguíneos e promover uma circulação saudável, bem como promover um efeito preventivo anti-inflamatório dentro do organismo.

A camada branca que fica abaixo das cascas das frutas cítricas é uma boa fonte. Use laranjas inteiras em smoothies para obter teor máximo de bioflavonoides.

4 Salmão: esse peixe é uma ótima fonte de gordura ômega-3. Estudos com suplementação de ômega-3 mostram que essa gordura desencadeia uma série de reações que levam a uma menor inflamação das articulações, especialmente para as pessoas que sofrem de artrite. Também podemos utilizar sardinha, atum, linhaça e na chia.

5 Cúrcuma: ou açafrão é rico em um potente antioxidante chamado curcumina que mostra atividade anti-inflamatória quando usado como remédio para a prevenção e para o tratamento de doenças crônicas, assim, pode diminuir a quantidade de compostos inflamatórios em células de cartilagem. A cúrcuma também se mostra benéfica para a diminuição da glicemia e para o controle de colesterol.

Adicionar cúrcuma ao final das preparações como no arroz, no feijão e em molhos para saladas, além de muito saboroso, ainda protege você.

