Negociações de dívidas no país tem um dia histórico

No último dia do Feirão Limpa Nome, a Serasa registrou o maior volume de negociações da história do país num mesmo dia. À meia-noite desta quinta-feira, dia 30, os painéis de dados da empresa mostravam que 313 mil acordos tinham sido negociados no dia. O recorde anterior tinha ocorrido no auge das dificuldades econômicas geradas pela pandemia, em 8 de setembro de 2020, quando 275.712 acordos foram negociados.

O Limpa Nome da Serasa é a maior plataforma de negociações de dívidas do país. O recorde desta quinta-feira marcou também o último dia do Feirão Limpa Nome, em que a empresa conseguiu reunir um mutirão de quase 600 empresas para oferecer milhões de descontos de até 99%. Neste ano, pela primeira vez, a plataforma Limpa Nome inclui também contas atrasadas de energia, que podem ser pagas pelo aplicativo da Serasa ou pelo site oficial da empresa.

O recorde deste 30 de novembro também foi registrado justamente no dia que a maioria dos brasileiros recebeu a primeira parcela do 13º Salário, o que, segundo os especialistas da empresa, indicam uma mudança de comportamento do consumidor brasileiro, que tem privilegiado ao longo de 2023 a organização de contas e a quitação de pendências antes de gerar novas dívidas.

Além do Feirão e do pagamento do 13º, o Programa Desenrola Brasil, do Governo Federal, também vem estimulando os brasileiros a buscarem uma melhor saúde financeira.

Inadimplência no Brasil

No Brasil, o índice de inadimplência registra 71,9 milhões de brasileiros, o que significa que 43,94% da população adulta está com as contas atrasadas.

Os brasileiros devem, em média, R$ 5,2 mil e a maior parte das dívidas está concentrada em três setores: Bancos (29,2%), Utilities – contas básicas (23,5%) e Financeira (16,8%).

