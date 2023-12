CNS leva voz das populações extrativistas da Amazônia para  COP28

As populações extrativistas da Amazônia terão voz durante as discussões da 28ª edição da Conferência das Nações sobre Mudanças Climáticas (COP28), em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Uma delegação do Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS) participará do evento com o objetivo de dar visibilidade ao trabalho de conservação da floresta realizado pelos povos da floresta.

Segundo a vice-presidente do CNS, Letícia Moraes, é extremamente importante marcar presença em um evento de repercussão mundial, como forma de valorizar um trabalho essencial exercido pelas populações tradicionais na manutenção da floresta viva. Além de Letícia, compõem a comitiva o presidente do CNS, Júlio Barbosa; o Secretário de Formação e Comunicação, Joaquim Belo; e o Tesoureiro, José Ivanildo.

“Estamos indo com a expectativa de levar o recado das populações extrativistas da Amazônia de que a floresta existe porque existem pessoas que cuidam dela de forma coletiva, além de enfatizar a nossa campanha ‘Tem Floresta em Pé, Tem Mulher’, construída a muitas mãos e que busca mostrar o papel fundamental das mulheres no cuidado e na proteção territorial”, destaca Letícia.

Principal tema dos debates da COP28, a emergência climática já é uma preocupação do cotidiano dessas populações, que atuam com geração de renda sustentável com a produção da castanha, açaí, farinha, manejo de pirarucu, entre outros.

“A crise climática está cada vez mais afetando os nossos territórios. As secas, as queimadas já são consequências da mudança do uso do solo ao longo da história e da força do sistema sobre os territórios e seus povos”, afirma a vice-presidente do CNS.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...