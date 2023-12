Estudantes do ensino médio aprendem sobre arquitetura e urbanismo com o projeto de extensão “Cidades Invisíveis, Pessoas Incríveis”

Escola Estadual Tiradentes, em Macapá (AP), recebeu palestras e exposição de banners de acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifap. Evento ocorreu no dia 28 de novembro.

O projeto “Cidades Invisíveis, Pessoas Incríveis”, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Amapá (Unifap), realizou uma ação na Escola Estadual Tiradentes, em Macapá (AP), na última terça-feira, 28 de novembro, a convite do projeto “Universidade vai à escola”, que está sendo implementado dentro da Tiradentes pela gestão escolar. A programação contou com estudantes do colégio, acadêmicos da Unifap e das professoras Glauciela Sobrinho, da Escola Tiradentes, e Profa. Dra. Bianca Moro de Carvalho, coordenadora do projeto de extensão.

“Foi muito lindo, nós fomos recebidos com muito carinho e respeito, os alunos prepararam a exposição, fizeram os crachás, prepararam o auditório junto com a professora Glauciela Sobrinho, foi muito lindo o que eles fizeram… Estamos muito gratos, os alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo estão felicíssimos”, afirmou a Profa. Dra. Bianca Moro.

A programação pela manhã contou com palestra sobre arquitetura e urbanismo e sobre o Projeto de mídia participativa “Cidades Invisíveis, Pessoas Incríveis”, que produz documentários curtas-metragens que divulgam e estimulam práticas solidárias e transformadoras na sociedade.

Pela parte da tarde, acadêmicos da graduação expuseram banners produzidos dentro da disciplina “História da Arquitetura e Urbanismo”, ministrada pela Profa. Dra. Bianca Moro. A organização da exposição foi feita pela professora da escola, Glauciela Sobrinho, com colaboração dos estudantes.

