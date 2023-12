‘É um momento histórico’, celebra professora indígena formada pelo Governo do Estado no Parque do Tumucumaque

Emanuela Imaripun Tiriyó é parte da turma de 37 professores formados no Polo Tiriyó.

Por: Cássia Lima

Como parte da política de desenvolvimento da educação no estado, o Governo do Amapá realizou nesta quinta-feira, 30, a cerimônia de formatura de 37 professores indígenas do programa Turé, da Missão Tiriyó, na terra indígena Parque do Tumucumaque. Os profissionais estão habilitados para atuarem nas escolas como educadores dos anos iniciais.

A cerimônia de formação, com danças e celebrações, ocorreu no polo da Missão Tiriyó, localizada no Rio Paru D’Oeste, dentro da terra indígena do Parque do Tumucumaque, na divisa do Amapá com o estado do Pará.

Emanuela Imaripun Tiriiyó, de 33 anos, é uma das professoras formadas na Missão Tiriyó. Ela conta com alegria a importância do momento, considerado histórico, para a comunidade.

“É um momento histórico para gente que aguardou tanto essa formação. Esperamos por 14 anos esse dia e esse momento é o início de novos planos e sonhos para a nossa comunidade”, destacou a professora indígena.

O curso iniciou em 2014, mas parou por dificuldades de logística e estrutura. A região só possui acesso por via aérea. Este ano, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação de Estado da Educação (Seed), retomou o diálogo, buscou parceiros e em outubro as aulas foram reiniciadas no polo da Missão Tiriyó e Bona, ambos no Parque do Tumucumaque.

A programação pedagógica do curso, coordenado pelo Núcleo de Educação Indígena da Seed, foi dividida em dois blocos corridos de 45 dias, sendo o primeiro de 25 dias, com 4 disciplinas, e o segundo de 20 dias, com 3 disciplinas. O planejamento da Seed incluiu 50 dias de atividades, mais 5 dias finais reservados para a realização da certificação.

“A formação dos professores indígenas possui um significado muito especial, não só no âmbito profissional, mas na garantia do direito indígena de aprender em sua própria língua materna se apropriando de processos de ensino aprendizagem e culturais próprios”, enfatizou a secretária de Gestão de Pessoas da Seed, Simone Guedes.

A formação ocorreu em parceria com o Instituto de Pesquisa e Formação Indígena (IEPE), Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), caixas escolares da região leste e oeste do parque, Secretaria Estadual dos Povos Indígenas (Sepi) e Associação dos Povos Indígena Tiriyó, Kaxuyana e Txikuyana (Apitikatxi).

Programa Turé

O projeto Turé foi elaborado pela Secretaria de Estado da Educação, através do Núcleo de Educação Indígena no ano de 2007. O Subprograma de Formação de Professores do Parque Indígena do Tumucumaque foi formulado com objetivo de formar professores pesquisadores, de maneira que se tornem agentes no processo de ensino aprendizagem, habilitando-os para exercer a profissão na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, melhorando assim o ensino oferecido nas escolas indígenas situadas no Parque do Tumucumaque.

Investimento na Formação indígena

Em maio deste ano, o Governo do Amapá já garantiu a formação de indígenas da etnia Wajãpi, no município de Pedra Branca do Amapari. Ao todo, 56 formandos foram habilitados para atuar como professores de séries da Educação Infantil e Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano.

Com a nova turma, até o final do ano, o Governo terá formado 152 novos professores indígenas no estado. A ação garante ao povo indígena desta etnia a autonomia para se apropriarem dos seus processos de ensino e aprendizagem escolar.

A Secretaria de Educação administra 54 escolas indígenas do Amapá e Norte do Pará, que funcionam no sistema regular e modular, atendendo mais de 4,6 mil estudantes.

