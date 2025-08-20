quarta-feira, agosto 20, 2025
AMAZÔNIA BRASIL RÁDIO WEB

Cultura & informação da Amazônia para todo o planeta desde 11 de novembro de 2000

AmapáAmazônia

II Simpósio Amazônia Criativa e Sustentável acontece nos dias 4 e 5 de setembro no Museu Sacaca, em Macapá

Livia Almeida

Evento este ano traz para o debate pautas como Ecologia Integral, Tecnologias Inovadoras Regenerativas e Práticas do Bem Viver.

Nos dias 04 e 05 de setembro de 2025, o Museu Sacaca, em Macapá (AP), será palco da segunda edição do Simpósio Amazônia Criativa e Sustentável, que se consolida como um espaço de encontro, escuta e cocriação de futuros, unindo saberes ancestrais e inovações contemporâneas diante da emergência climática que o mundo enfrenta. A programação também faz parte das ações comemorativas dos 10 anos da Duas Telas Produtora Cultural, que é correalizadora do evento.

Neste ano, o evento tem como fio condutor a Ecologia Integral, Tecnologias Inovadores Regenerativas e Práticas do Bem Viver, reconhecendo que a saúde da Amazônia e de outros biomas é inseparável da saúde das comunidades, da cultura da colaboração e da compreensão de que o planeta — a Mãe Terra — é um organismo vivo, indissociável de todas as espécies que nele habitam.

“O Simpósio nasceu do esforço de reunir pessoas de várias áreas do conhecimento para expor, planejar e experimentar processos, práticas e ferramentas tecnológicas que tenham como foco em gerar menos impactos ao meio ambiente e propor soluções à emergência climática que a humanidade já vive”, destaca, Jó Sales, Coordenador do Instituto Amazônia Criativa.

A programação foi pensada como uma trilha viva de experiências. A abertura contará com a Jornada Gwatah, uma caminhada de 20 km entre Santana e Macapá, realizada pela primeira, que busca promover conexão com o território e consciência ambiental. Entre os destaques, estão previstas a participação do ativista paranaense Diego Saldanha, criador da ecobarreira no Rio Atuba (PR), e reflexões sobre o legado de Chico Mendes, apresentadas por Khelven de Castro, do Comitê Chico Mendes (AC).

O evento também marcará o lançamento de duas plataformas regenerativas: a Jornada Gwatch, idealizada pelo professor e pesquisador amazônida Dr. Josimar Azevedo, fruto de duas décadas de estudos na PUC Minas; e a Plantae, desenvolvida pela empresa amapaense de tecnologia Unit Carbon, voltada para a compensação de créditos de carbono por meio de ferramentas inovadoras.

Os painéis do simpósio trarão nomes de referência, como o carnavalesco, cenógrafo e jornalista global Milton Cunha (PA), que falará sobre o Território Criativo Amazônico; a secretária de Cultura do Pará, Úrsula Vidal, abordando Perspectivas de Cidades Criativas na Amazônia e a COP30; e Marcos Moura, do Instituto Ajuri (AM), que refletirá sobre os potenciais da Floresta Criativa e Econômica.

A programação contará ainda com a presença de representantes de instituições públicas, povos indígenas, produtores culturais e ativistas ambientais do Amapá. Ao final de cada noite, haverá apresentações culturais e todo o conteúdo gerado será transformado em podcast, permitindo que pessoas de qualquer lugar acompanhem os debates.

O II Simpósio Amazônia Criativa e Sustentável é um território vivo de ideias, afetos e possibilidades, reafirmando que a construção de um futuro mais justo e equilibrado começa pelo cuidado com a Amazônia e pela valorização de suas múltiplas vozes.

