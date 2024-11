Sebrae realiza Feira de Produtos do Campo com 73 produtores rurais

A feira conta com a comercialização de produtos alimentícios e plantas ornamentais

Fernanda Oliveira

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) promove a Feira de Produtos do Campo, com objetivo de expor produtos de qualidade da agricultura familiar, agroindústrias e do segmento de plantas ornamentais para aproximar esses produtos do consumidor. A ação conta com 73 expositores e acontece na Sede do Sebrae em Macapá, na área de eventos, nesta sexta (8), das 8h às 18h, e sábado (9), das 8h às 13h.

A gerente da Unidade de Atendimento Coletivo – Agronegócio e Indústria do Sebrae no Amapá (UAC-Agrin), Larissa Queiroz, diz que a instituição promove a Feira de Produtos do Campo, desde 2015, de duas a três edições por ano, e que a ação já faz parte do calendário de eventos do Sebrae.

“A feira serve de ‘vitrine’ para nossos empreendedores rurais, pois oferecemos um ambiente diferenciado para que comercializem seus produtos. Nosso cliente tem a oportunidade de realizar vendas diretas ou negócios futuros, pois mantêm contato com empresas de alimentação fora do lar, entre eles, restaurantes, panificadoras e lanchonetes, além de empresas que trabalham com agroindústria de polpa de frutas, que precisam do produto in natura”, disse a gerente Larissa Queiroz.

Produtores

Esta edição reúne 73 expositores, sendo eles produtores rurais e urbanos, empresários de plantas ornamentais e agroindústrias de diferentes localidades. Há produtores de Tartarugalzinho, Santana, Nova Vida, Macapá, Inajá, Porto Grande, Pedra Branca, Tracajatuba 2, Mazagão Velho e Laranjal do Jari.

Produtos

A feira promove e expõe a qualidade da agricultura local e proporciona para esses agricultores um novo ambiente de mercado, no qual será possível fechar negócios seja com a venda direta ao consumidor ou ao captar empresários do ramo alimentício para se tornar um fornecedor.

Os produtos que estarão na feira são hortaliças, farinha, tapioca, tucupi, frutas, aves abatidas, ovos, polpas de fruta, temperos, plantas, hortaliças orgânicas, biscoitos, sorvetes, mel, açaí, açaí tinto, pescados, e camarão da região.

Orgânicos

Um grupo de produtores de Inajá/Itaubal/AP apresenta na Feira de Produtos do Campo, hortaliças orgânicas, em um estande sinalizado. Os produtores estão aptos e podem usar o termo orgânico nos produtos, pois são do primeiro grupo de Organização de Controle Social do Estado (OCS), que é uma organização formal ou informal composta por famílias agricultoras, que realizam o controle social como forma de garantir a qualidade da produção orgânica, a partir da organização dos próprios agricultores.

Parceiros

O Sebrae realiza a Feira de Produtos do Campo em parceria com o Governo do Estado do Amapá (GEA).

