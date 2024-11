Governo do Amapá promove segundo dia de ‘Aulão Show’ preparatório para o Enem 2024

O Governo do Amapá promove nesta sexta-feira, 8, o segundo dia do “Aulão Show” preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 no Estádio Milton de Souza Corrêa, o Zerão, em Macapá. A programação reunirá estudantes da rede pública estadua l e será aberta ao público geral.

A programação inicia às 13h com a revisão dos conteúdos de matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, pautados no segundo dia da prova do Enem.

Os aulões fazem parte do programa Central do Enem, que funciona durante todo ano em escolas polos dos municípios de Macapá e Santana. Este ano, a programação será transmitida para todos os municípios pela Rádio Difusora de Macapá e pela internet, no canal da Secretaria de Educação (Seed) no Youtube.

Local: Estádio Milton de Souza Corrêa, o Zerão

Data: 08/10/2024 às 13h0

Endereço: Av. Ivaldo Veras, bairro Jardim Marco Zero, em Macapá.

