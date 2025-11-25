6º Festival Gino Flex celebra grandes nomes da cultura amapaense com música, poesia e memória

A arte amapaense sempre foi feita de encontros: de vozes, gestos, histórias e afetos que atravessam gerações. E é exatamente esse espírito que inspira o Encontro Lítero-Musical “Tô Te Dando a Letra”, no 6º Festival Gino Flex, uma celebração vibrante dedicada a homenagear grandes personalidades da cultura do Amapá.

O evento presta tributo a Gino Flex, Lula Jerônimo, Guiga Melo, Chico Terra, Siney Saboia, Fernando Canto e Vicente Moura — artistas que marcaram profundamente a cena cultural do estado com poesia, música, pensamento crítico, humor e uma forma única de viver a arte.

Uma noite para celebrar a vida e o legado

Mais do que relembrar trajetórias, o encontro convida o público a celebrar a vida que esses artistas tiveram e o legado de amizade e criatividade que deixaram. É um momento de memória afetiva, mas também de alegria, improviso, música, poesia e abraços apertados — exatamente como eles gostavam.

O evento reúne uma programação diversa, com apresentações de:

Mano Roots

Alexandre Veríssimo

Benedito Alfredo

Ronaldo Rodrigues

Jandiá Beach

Celso Dias

Dylan Rocha

Os Desclassificáveis

Wender Lopes

Ronaldo Rony

Andréia Lopes

Grito poético da Marcha das Mulheres Negras

Cine Juremas

E ainda: microfone aberto para quem quiser chegar, cantar, declamar, tocar ou simplesmente compartilhar um pouco de si.

Realização e organização

O encontro é uma realização de Arte da Pleta e Amigos, grupo que reúne artistas, produtores, admiradores e parceiros comprometidos com a preservação e difusão da cultura amapaense. A proposta é simples: manter vivo o que nunca se apaga — a arte que uniu, transformou e fez história.

Quando e onde

Terça-feira, 25 de novembro de 2025

A partir das 19h

Howle Bar — Rua General Rondon, 3017, Bairro Trem

Como diz o convite:

“Só te digo… bora!”

Arte por: Ronaldo Rony

