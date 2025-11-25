terça-feira, novembro 25, 2025
6º Festival Gino Flex celebra grandes nomes da cultura amapaense com música, poesia e memória

Livia Almeida

A arte amapaense sempre foi feita de encontros: de vozes, gestos, histórias e afetos que atravessam gerações. E é exatamente esse espírito que inspira o Encontro Lítero-Musical “Tô Te Dando a Letra”, no 6º Festival Gino Flex, uma celebração vibrante dedicada a homenagear grandes personalidades da cultura do Amapá.

O evento presta tributo a Gino Flex, Lula Jerônimo, Guiga Melo, Chico Terra, Siney Saboia, Fernando Canto e Vicente Moura — artistas que marcaram profundamente a cena cultural do estado com poesia, música, pensamento crítico, humor e uma forma única de viver a arte.

Uma noite para celebrar a vida e o legado

Mais do que relembrar trajetórias, o encontro convida o público a celebrar a vida que esses artistas tiveram e o legado de amizade e criatividade que deixaram. É um momento de memória afetiva, mas também de alegria, improviso, música, poesia e abraços apertados — exatamente como eles gostavam.

O evento reúne uma programação diversa, com apresentações de:

  • Mano Roots
  • Alexandre Veríssimo
  • Benedito Alfredo
  • Ronaldo Rodrigues
  • Jandiá Beach
  • Celso Dias
  • Dylan Rocha
  • Os Desclassificáveis
  • Wender Lopes
  • Ronaldo Rony
  • Andréia Lopes
  • Grito poético da Marcha das Mulheres Negras
  • Cine Juremas

E ainda: microfone aberto para quem quiser chegar, cantar, declamar, tocar ou simplesmente compartilhar um pouco de si.

Realização e organização

O encontro é uma realização de Arte da Pleta e Amigos, grupo que reúne artistas, produtores, admiradores e parceiros comprometidos com a preservação e difusão da cultura amapaense. A proposta é simples: manter vivo o que nunca se apaga — a arte que uniu, transformou e fez história.

Quando e onde

Terça-feira, 25 de novembro de 2025
A partir das 19h
Howle Bar — Rua General Rondon, 3017, Bairro Trem

Como diz o convite:
“Só te digo… bora!”

Arte por: Ronaldo Rony

