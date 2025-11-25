6º Festival Gino Flex celebra grandes nomes da cultura amapaense com música, poesia e memória
A arte amapaense sempre foi feita de encontros: de vozes, gestos, histórias e afetos que atravessam gerações. E é exatamente esse espírito que inspira o Encontro Lítero-Musical “Tô Te Dando a Letra”, no 6º Festival Gino Flex, uma celebração vibrante dedicada a homenagear grandes personalidades da cultura do Amapá.
O evento presta tributo a Gino Flex, Lula Jerônimo, Guiga Melo, Chico Terra, Siney Saboia, Fernando Canto e Vicente Moura — artistas que marcaram profundamente a cena cultural do estado com poesia, música, pensamento crítico, humor e uma forma única de viver a arte.
Uma noite para celebrar a vida e o legado
Mais do que relembrar trajetórias, o encontro convida o público a celebrar a vida que esses artistas tiveram e o legado de amizade e criatividade que deixaram. É um momento de memória afetiva, mas também de alegria, improviso, música, poesia e abraços apertados — exatamente como eles gostavam.
O evento reúne uma programação diversa, com apresentações de:
- Mano Roots
- Alexandre Veríssimo
- Benedito Alfredo
- Ronaldo Rodrigues
- Jandiá Beach
- Celso Dias
- Dylan Rocha
- Os Desclassificáveis
- Wender Lopes
- Ronaldo Rony
- Andréia Lopes
- Grito poético da Marcha das Mulheres Negras
- Cine Juremas
E ainda: microfone aberto para quem quiser chegar, cantar, declamar, tocar ou simplesmente compartilhar um pouco de si.
Realização e organização
O encontro é uma realização de Arte da Pleta e Amigos, grupo que reúne artistas, produtores, admiradores e parceiros comprometidos com a preservação e difusão da cultura amapaense. A proposta é simples: manter vivo o que nunca se apaga — a arte que uniu, transformou e fez história.
Quando e onde
Terça-feira, 25 de novembro de 2025
A partir das 19h
Howle Bar — Rua General Rondon, 3017, Bairro Trem
Como diz o convite:
“Só te digo… bora!”
Arte por: Ronaldo Rony