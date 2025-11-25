Na última semana, Feirão Serasa Limpa Nome oferece megaoperação com telefone gratuito para a negociação de dívidas

Ofertas oferecidas por telefone englobam parcelamento, pix com nome limpo na hora e descontos de até 99%;

O atendimento telefônico gratuito para negociação de dívidas retorna para a 34ª e maior edição do Feirão Serasa Limpa Nome. A ação “Alô Serasa”, acontece a partir de terça-feira (25) e se estende até o último dia do mutirão, no sábado (29), pelo telefone 0800 591 5161.

O projeto foi criado em novembro de 2024 para englobar todos os brasileiros que buscam por um atendimento humanizado para negociar dívidas. Desde então, nas duas edições realizadas, já foram mais de 77 mil atendimentos, que geraram mais de 30 mil acordos fechados apenas pelo contato telefônico gratuito.

“Mesmo com o mundo cada vez mais digitalizado, muitos consumidores não se se sentem à vontade em negociarem dívidas sem um atendimento humano”, explica Daniel Nure, coordenador de atendimento da Serasa. “A ação foi criada exatamente para atender aos consumidores de todo o país, que podem conversar com atendentes treinados sem sair de casa. Dessa forma, todos podem tirar suas dúvidas, negociar com facilidade e retomar a vida financeira sem dívidas”.

Com funcionários especialistas disponíveis das 8h às 20h, a nova edição reúne as mesmas ofertas do site e aplicativo da empresa. Ao todo, são mais de 633 milhões de dívidas e 1,6 mil parceiros, entre bancos, financeiras, contas básicas, varejo e entre outros. O consumidor pode encontrar descontos de até 99%, além de condições de parcelamento a partir de R$9,90 e pagamento via Pix, que permite a baixa da negativação instantânea e atualização da pontuação de crédito (Serasa Score) em tempo real.

Serasa contra fraudes

A Serasa alerta para cuidados com golpes e fraudes, envolvendo números suspeitos de telefone: o canal 0800 591 5161 apenas recebe chamadas dos consumidores. “Se o número for diferente ou similar, com apenas um ou dois algoritmos diferentes, esse não é o atendimento oficial”, reforça Nure.

A Serasa reforça que o canal 0800 foi aberto em caráter de excepcionalidade para atuar exclusivamente para negociação de dívidas e assuntos relacionados ao Feirão Limpa Nome. Outros serviços podem ser respondidos pelo telefone 3003-6300 ou pelo WhatsApp (11) 99575-2096, como ocorre todos os dias de segunda a sexta-feira durante todo o ano.

Para saber mais sobre a ação “Alô, Serasa“, acesse:

https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/feirao/alo-serasa

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais. Mais informações em www.serasa.com.br e via redes sociais no @serasa.

