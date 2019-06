ONU viabilizará projetos nos Municípios amapaenses

Os Municípios amapaenses já podem contar com uma participação importante no novo cenário desenhado pela Organização das Nações Unidas (ONU), no estabelecimento dos objetivos para o desenvolvimento do milênio, que faz parte da agenda ONU Cidades 2030.

A ONU reuniu em Curitiba, o presidente do Consórcio Região dos Lagos, prefeito Rildo Oliveira (Tartarugalzinho), prefeito Elson Belo (Serra do Navio), que é presidente do Consórcio Bacia do Amaparí, o secretário Saymon Abreu e Marcia Fonseca (Pedra Branca do Amaparí), a presidente estadual da UBAM no Amapá, Alandy Cavalcante e o presidente nacional da entidade, Leonardo Santana.

Um total de 12 Municípios foram representados, entre eles, Amapá, Calçoene, Cutias, Ferreira Gomes, Itaubal, Mazagão, Pedra Branca do Amaparí, Porto Grande, Pracuuba, Itaubal, Mazagão, Oiapoque, Serra do Navio e Tartarugalzinho, já que os mesmos integram os Consórcios Intermunicipais de Desenvolvimento.

O encontro foi viabilizado pela União Brasileira de Apoio aos Municípios (UBAM), que tem buscado parcerias nacionais e internacionais em prol do desenvolvimento e crescimento sustentável das pequenas cidades, que não contam com o devido apoio do governo federal.

Após a adesão ao Pacto Global, coordenado pelos representantes da ONU, a Doutora Rosane de Souza (Global Compact Cities Programme) e o Doutor Nemércio Muller (ODS), Norman de Paula (Isae Brasil), com a participação dos diretores da STCP, Joésio Siqueira, Éder Zanetti e Rômulo Lisboa, a comitiva seguiu para o Consulado da Hungria, onde foram recebidos pelo Consul Honorário, Diplomata Marco Aurélio Shentino.

O Consul ouviu atentamente a explanação dos prefeitos Rildo Oliveira, Élson Belo e do secretário de meio ambiente de Pedra Branca do Amaparí, Saymon Abreu, que relataram as necessidades pontuais dos seus respectivos municípios e também das cidades que compõem os Consórcios Região dos Lagos, Bacia do Amaparí e Metropolitano.

O Diplomata se comprometeu a viabilizar todo um conjunto de ações para alocação de recursos internacionais que serão investidos no tratamento da água potável e erradicação de doenças causadas pela presença de substâncias nocivas à saúde dessas populações, advindas do garimpo ilegal e do manuseio na extração de minério.

Para a presidente estadual da UBAM, Alandy Cavalcante esse é o primeiro passo para um grande projeto de fortalecimento dos Municípios amapaenses, que contarão com a certificação ambiental, para recebimento de milhões de reais em crédito de carbono, como também a viabilidade de investimentos nas áreas de energia renovável, agricultura familiar, elaboração de projetos ambientais em resíduos sólidos, com a construção de aterros sanitários e usinas de beneficiamento dos resíduos, o que será o fim dos lixões que funcionam a céu aberto.

Assessoria UBAM