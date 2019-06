Candidatas ao título Musa Verão 2019 mostram charme e beleza em lançamento oficial do concurso

Muita beleza, charme e simpatia fizeram parte do evento que marca o início do tradicional concurso que ocorre no Macapá Verão, consolidando-se ao longo dos anos e descobrindo as belezas das mulheres amapaenses. A programação de lançamento oficial do Musa Verão 2019 contou com o tradicional desfile das candidatas e de convidados especiais, no Amapá Garden Shopping, na sexta-feira, 28.

Este ano, o Musa Verão irá ocorrer no primeiro domingo da programação, diferente dos outros anos, que era no último. A seletiva e escolha da mais bela acontecerá dia 7 de julho, a partir das 16h, no balneário da Fazendinha. “Macapá está muito bem representada. A escolhida reinará durante toda a programação mais quente do ano”, frisou o diretor-presidente do Instituto Municipal do Turismo, Paulo Brito.

A organização do evento finaliza a produção dos biquínis e maiôs (padrão); confecção e distribuição de faixas de identificação; local para ensaio; participações em programas de TV e Rádio, e presenças vips. “As candidatas estão aqui mostrando o empoderamento feminino, o potencial e a beleza das mulheres macapaenses. Elas já são vencedoras por terem chegado até aqui”, destacou a diretora-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Marina Beckman.

Além das autoridades presentes, o lançamento do concurso teve a presença vip da Musa Verão 2018, Geisiane Costa; da Miss Plus Size Amapá 2018, Gabriela Cardoso; do Mister Amapá 2019, Diego Heron; da Miss Amapá Gay 2019, Kaio; da Miss dos Bairros 2019, Bruna Silva e da Miss Amapá 2019, Isabel.

Confira o nome das beldades representantes de cada localidade:

Bruna Suane Cordeiro de Farias, 20 anos, representante do Curiaú;

Michele Silva da Costa, 25 anos, representante do Jandiá;

Carla Borges, 31 anos, representante da Fazendinha;

Paloma Monteiro Alves, 17 anos, representante do Coração;

Lorena Silva de Almeida, 19 anos, representante do São Joaquim do Pacuí;

Ana Karoline dos Santos Monteiro, 17 anos, representante do Abacate de Pedreira;

Ingrid Araújo da Silva, 18 anos, representante do Maruanum;

Kethlly Larissa Costa Almeida, 22 anos, representante da Praça Floriano;

Enny Santos, 25 anos, representante do Carapanatuba;

Adria da Silva de Queiroz, 25 anos, representante da Praça do Barão;

Tayná da Silva Costa, 23 anos, representante da Praça Chico Noé;

Angra Nayara Moreira, 16 anos, representante do Araxá;

Jamile Souza Alves, 20 anos, representante do Bailique.

Cássia Lima