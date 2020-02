Incêndio de grandes proporções destrói depósito de colchões

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), não houve vítimas. No total, 15 viaturas foram enviadas ao local para o combate das chamas

Manaus – Um depósito de colchões pegou fogo na noite desta quinta-feira (20), na Rua Amazonas, no bairro Compensa 1, zona oeste de Manaus. O incêndio de grandes proporções iniciou por volta das 20h30.

Segundo relatado por Juliana Vieira, que mora em frente ao local, os moradores escutaram diversos barulhos de sirene. “Pela quantidade de viaturas que chegaram, achávamos que se tratava de algo relacionado a algum crime, mas, quando vimos, descobrimos que (o depósito) já estava pegando fogo”, relatou.

Veja também:

Abertas inscrições para concurso de desenho da Bandeira Nacional

Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado de R$ 190 milhões

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), 15 viaturas foram enviadas ao local e cerca de 30 bombeiros atuaram no combate às chamas. Cinquenta mil litros de água foram utilizados na ocorrência.

Conforme o sargento do CBMAM, Dennis Wilson, o combate às chamas levou cerca de 1h30. Ele disse, ainda, que “no momento não é possível precisar o que havia dentro do depósito” e que “uma perícia vai identificar a causa do incêndio”.

Veja mais no site D24AM

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...