Fundação Amazônia Sustentável é escolhida melhor ONG do Brasil em 2021

A organização é a grande vencedora entre as 100 finalistas

Uma das principais premiações nacionais, o Prêmio Melhores ONGs anunciou, nesta quinta-feira, dia 9/12, as organizações brasileiras do terceiro setor vencedoras em 2021 e a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) ficou em primeiro lugar, como melhor ONG do Brasil. O prêmio escolheu as organizações reconhecidas por boas práticas em quesitos como governança, transparência e financiamento. No site melhores.org.br, é possível conhecer o nome das 100 organizações finalistas. No total, 1.034 ONGs concorreram ao prêmio.

A FAS é uma organização da sociedade civil com 13 anos de atuação em prol do desenvolvimento sustentável e da melhoria da qualidade de vida dos povos tradicionais da floresta. Em parceria com instituições privadas, públicas e de base comunitária, a organização atua em Unidades de Conservação (UCs) da Amazônia e preza pelo bem-estar de comunidades ribeirinhas, indígenas e periféricas, associando a implementação e a disseminação de conhecimentos sobre desenvolvimento sustentável.

Entre os diversos projetos executados pela instituição, vale destaque a Aliança Covid Amazônia que, com o apoio de mais de 130 parceiros, executou uma série de ações para diminuir os impactos da pandemia nas comunidades ribeirinhas e indígenas, beneficiando mais de 500 mil pessoas. Além disso, realiza iniciativas para melhorar a educação e a saúde na Amazônia, além de incentivar projetos de esportes, ações de conservação do meio ambiente, entre outros.

Para Virgilio Viana, Superintendente Geral da FAS, o reconhecimento do trabalho realizado pela organização é uma honra, pois traz esperança no enfrentamento às mudanças climáticas.

“A Fundação Amazônia Sustentável tem como desafio fazer com que a floresta permaneça viva com todos os moradores e guardiões da floresta – os povos indígenas, as populações tradicionais – e para todos da humanidade. Dependemos todos de uma Amazônia viva para manter o planeta e a esperança de ter sucesso no enfrentamento das mudanças climáticas, que é o principal desafio da humanidade. Portanto, muita gratidão a vocês por essa homenagem e por essa premiação”, comemora.

Sobre o Prêmio

O Prêmio Melhores ONGs é realizado pelo O Mundo que Queremos, pelo Instituto Doar e pelo Ambev VOA, com apoio de pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas (FGV), do Instituto Humanize, da Fundação Toyota do Brasil e do Canal Futura. Reconhece, desde 2017, o trabalho fundamental prestado pelas instituições não governamentais no Brasil e também funciona como um farol para orientar doações, alcançando grande visibilidade no setor, na medida em que se consolida como a principal referência em ONGs no país. A intenção, além de reconhecer a relevância dos trabalhos prestados, é incentivar boas práticas, contribuindo também para a melhoria na gestão de todas as participantes, incluindo as que não são premiadas.

Os destaques nas categorias especiais, por tipo de causa e melhor ONG, entre todas, foram anunciados durante a cerimônia oficial de premiação, nesta quinta-feira, dia 9, com transmissão pelo YouTube do Canal Futura. A novidade deste ano foi o reconhecimento da melhor organização de cada estado — além das 100 melhores, já são reconhecidas a melhor de cada causa, as dez melhores de pequeno porte e a melhor entre elas.

