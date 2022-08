Esquenta da Virada Sustentável Manaus oferece programação cultural gratuita

O “esquenta” da Virada Sustentável Manaus, considerado o maior festival de sustentabilidade da América Latina e que promove uma série de ações, e projetos em prol da conservação ambiental, acontecerá de 3 a 5 de setembro, das 17h às 21h, com uma edição especial da Feira da Fundação Amazônia Sustentável, popularmente conhecida como Feira da FAS, e programação cultural gratuita no Espaço Sun Manauara, localizado no estacionamento vermelho do Manauara Shopping.

O evento a participação de 40 expositores com produtos diversos, além de uma programação cultural com shows, atividades para crianças, espaços interativos, aulas de yoga e DJs.

Além do apoio do Manauara Shopping, a iniciativa será realizada em parceria com o NOSSAS e o projeto “Amazônia de Pé”, que visa colher assinaturas para a criação de uma uma lei de iniciativa popular que destina quase 50 milhões de hectares de florestas públicas na Amazônia para proteção dos povos indígenas, quilombolas, pequenos produtores extrativistas e Unidades de Conservação (UCs).

A programação da Feira da FAS começa no dia 3 de setembro, às 17h, com uma aula de yoga no deck do Sun Manauara, ao pôr do sol. Às 17h45, ocorrerá a abertura oficial do evento com a apresentação de um vídeo institucional da Virada Sustentável Manaus, mostrando o festival e suas principais atividades.

Às 17h, a DJ Llluaninha começa o seu set com hits eletrônicos e, às 19h, o evento receberá o show do Trio All to All, formado pelos artistas Andryw, Wliel e Robert, que buscam um novo significado para a harmonia, ritmo e melodia.

No dia 4 de setembro, das 17h às 17h45, o evento terá uma prática de yoga e, das 17h às 21h, a apresentação da DJ Ariana Paes mostrando um set com house, disco, eletro e outros ritmos eletrônicos. O rapper Jander Manauara será a atração principal do segundo dia, com hits do seu Album “Do Rip Rap ao flutuante”, que é baseado no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 14, sobre “vidas debaixo d ‘água”.

Já no dia 5 de setembro, feriado em homenagem à Elevação do Estado do Amazonas à Categoria de Província e comemoração nacional do Dia da Amazônia, as atividades começam com yoga ao pôr do sol, às 17h. Em seguida, a DJ Seveniza comandará o evento com seu repertório de músicas leves e dançantes. Para finalizar o evento, a cantora Márcia Novo fará um show especial com uma mistura de ritmos regionais e composições autorais.

Ainda no dia 5, no Largo São Sebastião, às 15h30, haverá um ato simbólico da Virada Sustentável Manaus, com a abertura de uma bandeira enorme com a descrição do projeto “Amazônia de Pé”. A ação terá o apoio de 20 voluntários e será transmitida pelas redes sociais da FAS.

“Estamos felizes em apresentar a sociedade um tema tão relevante e pertinente em nossa atualidade, que é o respeito às florestas e ao meio ambiente, e como devemos passar isso para as gerações futuras. Em um espaço diferente e dinâmicas especiais, acreditamos que os resultados da Feira da FAS, com o esquenta da Virada Sustentável Manaus e parceria com o Manauara Shopping e o projeto Amazônia de Pé, serão excelentes e honrarão nossos objetivos”, comenta a supervisora da Coordenadoria Cidades Sustentáveis da FAS e responsável pela realização da feira, Cristine Rescarolli.

Sobre a Virada

A Virada Sustentável Manaus é corealizada pela FAS e é conhecida por reunir centenas de voluntários em prol de uma cidade mais verde e sustentável. Neste ano, acontecerá de 3 a 6 de novembro, com várias atividades em todas as zonas de Manaus. A programação completa será anunciada em breve.

Sobre a FAS

Fundada em 2008 e com sede em Manaus/AM, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil e sem fins lucrativos que dissemina e implementa conhecimentos sobre desenvolvimento sustentável, contribuindo para a conservação da Amazônia. A instituição atua com projetos voltados para educação, empreendedorismo, turismo sustentável, inovação, saúde e outras áreas prioritárias. Por meio da valorização da floresta em pé e de sua sociobiodiversidade, a FAS desenvolve trabalhos que promovem a melhoria da qualidade de vida de comunidades ribeirinhas, indígenas e periféricas da Amazônia.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...