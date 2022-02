Cadela policial morre em confronto com onça-pintada durante operação de resgate em mata no AM

MANAUS — A Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) publicou Nota de Pesar, nesta quinta-feira, 17, a respeito do falecimento da Cão Policial Militar Honda. A cadela foi morta após confronto com uma onça-pintada no município de Urucará (a 260 quilômetros de Manaus). Equipes policiais e do Corpo de Bombeiros estão na cidade, em meio a uma densa área de mata, realizando buscas por três caçadores que desapareceram no dia 5 deste mês.

Nota de Pesar publicada nas redes sociais da corporação (Reprodução/ Instagram)

A cadela, da raça Pastor Belga Malinois, integrava o efetivo da Companhia Independente de Cães (CIPCães). O confronto com o animal silvestre ocorreu porque o mesmo se aproximou do acampamento policial no município. “A Polícia Militar se solidariza com a equipe pela perda eminente de seu membro da corporação. Aqueles que ensinam sobre humanidade nem sempre são humanos”, lamentou o DPS nas redes sociais.

Na foto, a cadela Honda (Divulgação)

Caçadores desaparecidos

Os três caçadores, identificados como Ademir Serrão, Valdenir Pantoja Serrão e José Neto, estão desaparecidos há 12 dias após saírem para caçar na comunidade Buçuzal, zona rural de Urucará, e não retornarem para casa. Autoridades da região tomaram conhecimento da situação na manhã seguinte, 6, quando as buscas iniciaram.

Aldemir Pantoja Serrão, Valdemir Paes Serrão e José Viana Gonçalves continuam desaparecidos. (Divulgação)

No sábado, 12, após uma semana intensa de buscas sem sucesso, o secretário de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), general Mansur, enviou uma equipe de reforço policial para o município com o objetivo de apoiar nas buscas dos desaparecidos. De acordo com a pasta, 14 homens, entre nove bombeiros, três policiais civis, além de dois agentes do Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa), que levam a aeronave Petrel para sobrevoar, foram deslocados para a região onde os caçadores desapareceram.

