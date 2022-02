Sobe para 120 o número de mortos em Petrópolis; bombeiros continuam buscas

No quarto dia de buscas em Petrópolis, o número de vítimas fatais das chuvas, deslizamentos de terra e inundações subiu para 120. Dados da manhã desta sexta-feira (18) mostram que Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) retirou pelo menos 20 menores de idade dos escombros.

Houve também o registro de 116 desaparecimentos na cidade, que fica na região Serrana do Rio de Janeiro. Dos 117 corpos que foram para o Instituto Médico Legal (IML), são 77 mulheres e 40 homens. A tragédia aconteceu na última terça-feira (15), quando em seis horas, choveu mais que o esperado para o mês de fevereiro inteiro.

Dentre os corpos, apenas 57 foram identificados. Os bombeiros continuam as buscas no local, e centenas de profissionais já foram acionados. Um novo deslizamento na tarde da última quinta-feira (17) fez com que o CBMERJ retirasse diversas pessoas do bairro 24 de Maio. 24 pessoas foram resgatadas com vida.

