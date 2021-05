Feira da FAS realiza pesquisa com objetivo de apoiar empreendedores na retomada econômica

A pandemia do novo coronavírus alterou a rotina de diversos setores sociais e econômicos, principalmente dos empreendedores que precisaram se reinventar por conta da crise global. Diante dessas mudanças, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) vem buscando alternativas, uma delas é planejar novos formatos para a Feira da FAS, iniciando uma pesquisa para entender o cenário do ponto de vista de empreendedores locais.

A Feira, antes da pandemia acontecia de forma presencial e reunia mais de 100 pequenos empreendedores de diversos negócios da região. Com a crise gerada pelo coronavírus, o evento se transformou numa vitrine online para que a exposição desses negócios e produtos continuasse a ser realizada.

“Para apoiar os empreendedores, a FAS preparou um catálogo virtual com os produtos e promoveu divulgação através da imprensa, seu site e redes sociais. O catálogo tinha muitos empreendedores e ainda apoiava a entrega por meio de delivery”, disse um dos coordenadores da Feira da FAS, Gabriel Cavalcante.

Agora, diante do novo cenário desafiador de retomada econômica, os organizadores da Feira da FAS querem ouvir a opinião dos empreendedores sobre o futuro da feirinha. Para isso, criaram um formulário de pesquisa que está disponível neste link: https://abre.ai/cJyZ.

Qualquer pessoa pode participar respondendo os questionamentos que têm cunho social, além de perguntas como objetivo do negócio e sobre os impactos da pandemia do coronavírus.

Gabriel Cavalcante informou ainda que o objetivo é, principalmente, ouvir dos próprios empreendedores e da população em geral quais os reflexos da atual situação e para dar continuidade ao planejamento futuro dos negócios.

“A realização dessa pesquisa é justamente para trazer os empreendedores para este cenário, para que possam dar suas opiniões sobre o atual contexto e para que o novo replanejamento da Feira da FAS seja construído com bastante êxito”, explicou.

Vale lembrar que todos os negócios impulsionados pela FAS, estão alinhados com os objetivos do desenvolvimento sustentável indicados pela Organização das Nações Unidas (ONU). De modo geral, são iniciativas pensadas para reduzir desigualdades sociais, ampliar formas de sustentabilidade e transformar cidades, entre outros.

Sobre a Feira da FAS

Desde 2018, a FAS (Fundação Amazônia Sustentável) realizava em sua sede, em Manaus, a Feira da FAS, evento mensal que fomentava a economia verde/criativa e que reunia empreendedores de diversos segmentos.

Além disso, a feirinha tinha uma programação musical que valorizava artistas e bandas do cenário local e tinha o Espaço Bem-Estar com massagem, yoga e meditação. Também eram realizadas, de forma gratuita durante a Feira da FAS, exposições, capacitações em diversas áreas, aulas de dança, oficinas de robótica e de pequenos reparos em bikes, palestras sobre educação ambiental e empreendedorismo, atividades educativas para crianças, rodas de conversa sobre temas relacionados à sustentabilidade e campanhas de doações.

Feira da FAS virtual

Desde março de 2020, o Amazonas vem sendo afetado pela pandemia do coronavírus e gerado grandes crises no setor econômico. Por isso, a FAS vem pensando em alternativas para continuar impulsionando negócios, com a ideia de construir um mundo mais solidário, sustentável e inclusivo.

Qualquer dúvida ou sugestão, pode ser enviada para [email protected] ou pelo telefone: (92) 4009-8900

