Relatório aponta terras indígenas mais afetadas por pedidos de mineração na Amazônia

Bruno Pacheco – Da Revista Cenarium

MANAUS – Oito empresas gigantes, brasileiras e internacionais, da mineração possuem 225 pedidos ativos protocolados na Agência Nacional de Mineração (ANM) sobrepostos a 34 Terras Indígenas (TI), segundo dados da quarta edição do relatório “Cumplicidade na Destruição IV”, lançado nessa terça-feira, 22, que fala como mineradoras e investidores internacionais contribuem para a violação dos direitos indígenas e ameaçam o futuro da Amazônia. As terras indígenas Xikrin do Cateté, no Pará, e a Waimiri Atroari, no Amazonas, estão entre as mais afetadas por esses pedidos.

Segundo o documento, mesmo sendo contra a lei, a ANM recebe, registra e mantém em seus sistemas os requerimentos de pesquisa mineral e lavra garimpeira de grandes, médias e pequenas mineradoras, cooperativas de garimpeiros e empresários interessados na exploração de terras indígenas. A multinacional brasileira Vale e a mineradora canadense Belo Sun estão entre as que têm pedidos. Além delas, estão a Anglo American, Potássio do Brasil, Mineração Taboca/Mamoré Mineração e Metalúrgica (ambas do Grupo Minsur), Glencore, AngloGold Ashanti e Rio Tinto.

“Esses requerimentos geram grandes impactos sobre a região e as comunidades locais, ao insuflar disputas e conflitos entre atores políticos e econômicos que defendem a mineração e as comunidades indígenas que tentam impedir que essa atividade invada e destrua suas terras e rios. No contexto da pressão pela aprovação de propostas legislativas como os PLs 191/2020 e 490/2004, a simples existência destes pedidos representa uma grave violação aos direitos dos povos indígenas”, diz trecho do levantamento.

O relatório

Os pedidos ativos das mineradoras correspondem a uma área de 5,7 mil quilômetros quadrados (ou 572.738 hectares), significando o equivalente a três vezes a cidade de Brasília ou de Londres, capital da Inglaterra. Segundo o relatório, os requerimentos são para metais diversos, com destaque para o cobre, ouro, níquel, sais de potássio, zircão, cassiterita, bauxita e diamante.

O levantamento, feito em parceria com a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) e a Amazon Watch, com dados obtidos a partir de uma parceria com o projeto Amazônia Minada, do portal InfoAmazonia, aponta que o Pará é o Estado com a maior concentração de pedidos de mineração, com 143 requerimentos sobrepostos a 22 Terras Indígenas. Em seguida, estão o Amazonas (56) e o Mato Grosso (23).

“O relatório, feito em parceria entre a Apib e a Amazon Watch, também aborda o papel da indústria da mineração nas mudanças climáticas e na devastação da biodiversidade no Brasil. Além disso, o material expõe os impactos socioambientais da atividade sobre povos indígenas e suas terras, em especial, na Amazônia”, destacou a líder indígena Sônia Guajajara, coordenadora da Apib.

As TIs Xikrin do Cateté, no Pará, e Waimiri Atroari, no Amazonas, são as mais afetadas com os pedidos. Ao todo, cada uma têm 34 requerimentos. A lista das mais atingidas se completa com as terras indígenas Sawré Muybu, no Pará, com 21, e Apyterewa, no mesmo Estado, com 13.https://e0e1ac0f8885d298de2160286875fef6.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Já a etnia mais impactada é a Kayapó, com 72 pedidos. A lista segue com os Waimiri Atroari (34), Munduruku (25), Mura (14) e Parakanã (13). De acordo com o levantamento, pelo menos cinco requerimentos estão em áreas onde vivem indígenas em isolamento voluntário, da etnia Apiaká.

Mais pedidos

Em novembro de 2021, o Amazônia Minada identificou 2.478 pedidos ativos e sobrepostos a 261 terras indígenas, no sistema da Agência Nacional de Mineração, cujos processos estão em nome de 570 mineradoras, associações de mineração e grupos internacionais.

Segundo o relatório, essas empresas tentam explorar, juntas, uma área de 10,1 milhões de hectares (101 mil quilômetros quadrados) em todo o Brasil; quase o tamanho da Inglaterra. Por conta do histórico de impactos sobre territórios e povos indígenas, no Brasil e no mundo, o levantamento focou a pesquisa nas 8 mineradoras apontadas.

Segundo a pesquisa, essas mineradoras receberam um total de USD 54,1 bilhões em financiamento do Brasil e exterior, nos últimos cinco anos, sendo que as corporações sediadas nos Estados Unidos continuam entre as principais financiadoras. Juntas, as gestoras Capital Group, a BlackRock e a Vanguard investiram USD 14.8 bilhões, nas mineradoras, com interesses em Terras Indígenas e histórico de violações de direitos, aponta o levantamento.

“Essas áreas não estão disponíveis para exploração mineral, e nem devem estar, tanto pelo respeito ao direito constitucional de autodeterminação dos povos indígenas sobre os seus territórios quanto pela sua importância no combate às mudanças climáticas. Esse entendimento deve vir do Estado e também das empresas e das instituições financeiras que as financiam”, frisou Dinaman Tuxá, da coordenação executiva da Apib.

Confia o relatório na íntegra:

