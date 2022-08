1ª Jornada de Nutrição Clínica do HCAL acontece em Macapá no Museu Sacaca

A ação é uma iniciativa do Governo Do Amapá, em parceria com o Hospital das Clínicas Doutor Alberto Lima, e tem como foco orientar técnicos e acadêmicos de nutrição sobre os avanços e atualizações da área

Com o tema ‘Desafios e Atualidades’, a 1ª Jornada de Nutrição Clínica do HCAL tem o objetivo de desmistificar o conceito de que a nutrição trata somente da perda de peso. O evento ocorre nos dias 30 e 31 de agosto, das 8h30 às 17h, no Auditório do Museu Sacaca, localizado na Av. Feliciano Coelho, 1509 – Trem.

Segundo a responsável técnica do serviço de nutrição do HCAL, Mara Santos, durante os dois dias de evento, diversos temas de interesse público serão abordados na jornada.

“A programação conta com workshops sobre nutrição e gastronomia hospitalar, palestras sobre saúde intestinal, vegetarianismo, semiologia, e cuidados com a saúde mental do nutricionista. Tudo isso para manter o cenário da nutrição amapaense sempre atualizado sobre as novidades que a nossa área apresenta”, disse a nutricionista.

Inscrições

Para participar da 1ª Jornada de Nutrição Clínica, as inscrições devem ser realizadas por meio do link: https://forms.gle/1TWjD8vzjU9sCXeJ9, para confecção de certificados e crachás. Já o investimento possui um valor simbólico e de cunho social, por meio de dois pacotes de fraudas geriátricas, que serão encaminhadas aos pacientes do HCAL.

