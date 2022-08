Clécio visita as comunidades da região do Pacuí e reforça o compromisso com os moradores

Durante sua gestão como prefeito da capital, o Distrito recebeu assistência pública, unidades de saúde equipadas e escolas reformadas.

Clécio visitou as comunidades da região do Pacuí, durante o último domingo, 29. O ex-prefeito de Macapá e atual candidato ao governo do Amapá, conversou com lideranças, famílias das comunidades e reafirmou o compromisso com a região.

“Aqui em Pacuí, abrimos novos ramais, reformamos UBS’s, tinha médico, medicamento. Aqui na comunidade eu fiz amigos e amigas, e agora, chegou a oportunidade de valorizar os moradores daqui”, afirma Clécio durante plenária ampliada no distrito

São Joaquim do Pacuí, Santa Luzia, Catanzal e Liberdade foram algumas das comunidades visitadas, Clécio pretende reforçar a educação pedagógica do campo e fortalecer a agricultura familiar local.

“No meu governo não vamos deixar de segundo plano a agricultura familiar. Pacuí era o maior polo produtor da agricultura aqui no Estado, minha proposta é mecanização e educação no campo para os jovens se qualificarem e produzirem alimentos com dignidade”, completa.

