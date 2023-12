Confira a programação do Réveillon da Beira Rio 2024, em Macapá

São três dias de evento, a partir de sábado, 30.

Com o Réveillon Beira Rio 2024, o Governo do Amapá traz uma programação idealizada para atender desde os apreciadores da Música Autoral Amapaense aos fãs das aparelhagens e de gêneros como o sertanejo, saudade e o pagode. O público também poderá apreciar grandes nomes do cenário nacional nos três dias de shows, a partir de sábado, 30.

Pela primeira vez, o evento de celebração à chegada do ano novo contempla a Zona Norte de Macapá, que receberá atrações como o Furioso Carabao. As festas também acontecem na praia da Fazendinha e no anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá, às margens do Rio Amazonas.

Todos os shows são gratuitos e o público poderá levar cubas (sem copos ou garrafas de vidro). Confira a programação:

Sábado, 30



Palco Rodovia do Centenário (Zona Norte)

Horário: a partir das 18h

Atração nacional: Furioso Carabao

Aparelhagem Trepidante

Banda Moara

Amado Amâncio

Dedé Mossoró

Rosa Amaral

Tamires Sousa

Neivaldo

Olemax Show

Nana & Alex

Rogério & Cia

Cunha do Norte

Dani Li

Swing Sensual

Suellen Braga

Dj Maluquinho

Taty Taylor

Ramon Frazelly

Adenor Monteiro

Mauro Cotta



Sábado, 30



Palco Fazendinha (Zona Sul)

Horário: a partir das 18h

Atração nacional: Zeca Baleiro

Zé Miguel e Nivito Guedes

Patrícia Bastos

Hélio Côrte e Nathal Villar

Cássio Pontes e Chermont Júnior

Helder Brandão e Beto Oscar

Rambolde Campos e Sabrina Zahara

Nonato Leal e Venilton Leal

Mayara Braga e João Amorim

Oneide Bastos

Jhimmy Feiches e Hanna Paulino

Beto Sete Cordas

Máfia Nortista

Ariel Moura e Judas Sacaca

Fineias Nelluty

Val Milhomem e Joãozinho Gomes

Brenda Meloe Deize Pinheiro

Osmar Junior e Amadeu Cavalcante

Cortejo Banzeiro do Brilho de Fogo

Quarteto Casanova

Mini Box Lunar

Dezoito21

Os Moreiras

Meio Dia Da Imperatriz

Nonato Soledade e Aureliano Neck

Zeca Mazagão e Marcelinho do Cavaco

Júlia Medeiros

Ewaldo Catatau e Cleide Queiroz

Thiaguinho Salazar Jorginho do Kavaco

Kinzinho e Jéssica Wanny

Xandão Ousadoe Cafú RotaSamba

Vitinho e Tayson Tyassu

Domingo, 31

Palco Anfiteatro da Fortaleza de São José

Horário: a partir das 19h

Chico César & Geraldo Azevedo

Ana Castela

Leonardo

Zé Vaqueiro

Escolas de samba do Amapá



Segunda-feira, 1º de janeiro

Palco: Anfiteatro da Fortaleza de São José

Horário: a partir das 18h

Tiee

Mari Fernandez

Felipe Amorim

Banda Negro de Nós

Foto: Albenir Sousa/GEA

