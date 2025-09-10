quarta-feira, setembro 10, 2025
Últimos:

AMAZÔNIA BRASIL RÁDIO WEB

Cultura & informação da Amazônia para todo o planeta desde 11 de novembro de 2000

Amapá

Governo do Estado entrega prédio do Ipem-AP e anuncia duas novas instalações regionais no Amapá

Livia Almeida

O Governo do Estado entrega nesta quarta-feira, 10, o prédio do Instituto de Pesos e Medidas do Amapá (Ipem-AP), totalmente reconstruído na Zona Norte de Macapá. A solenidade marca um novo momento para a instituição, que atua na defesa do consumidor e na garantia da qualidade dos produtos e serviços disponíveis no mercado.

Durante a cerimônia, também haverá a assinatura do termo de intenção para a abertura de duas novas instalações regionais nos municípios de Laranjal do Jari e Oiapoque, ampliando a presença do órgão no interior e aproximando os serviços da população. Estarão presentes autoridades estaduais e federais para consolidar mais um passo na política de modernização e descentralização dos serviços públicos no Amapá.

A reconstrução da sede garante melhores condições de trabalho aos servidores e mais conforto para a população atendida diariamente, fortalecendo a atuação do Instituto em áreas como metrologia, verificação de instrumentos de medição e fiscalização de produtos regulados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Ipem-AP

O Ipem é um órgão estadual que atua como um órgão delegado do Inmetro nos estados, sendo o elo entre o instituto federal e a fiscalização no território local. Sua função é executar no âmbito estadual as atividades de metrologia legal e qualidade, garantindo que instrumentos de medição e produtos sigam as normas e padrões nacionais, protegendo assim os consumidores e promovendo a justiça nas transações comerciais.

Local: Sede do Instituto de Pesos e Medidas do Amapá

Data: 10/09/2025 às 9h0

Endereço: Rua Floriano Waldeck, 1278 – São Lázaro, Zona Norte de Macapá

Agência de Notícias do Amapá

Você pode gostar também

Nonato Leal: A cultura no Amapá sempre foi um jogo de cartas marcadas de pseudoagentes culturais

Chico Terra

LATAM começa a voar Macapá-Guarulhos em novembro com expectativa de 57 mil passageiros por ano

Livia Almeida

Sine Macapá oferta vagas de emprego em 10 áreas para 21 de janeiro; veja lista e requisitos

Livia Almeida

O que você pensa sobre este artigo?

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.