Governo do Estado entrega prédio do Ipem-AP e anuncia duas novas instalações regionais no Amapá

O Governo do Estado entrega nesta quarta-feira, 10, o prédio do Instituto de Pesos e Medidas do Amapá (Ipem-AP), totalmente reconstruído na Zona Norte de Macapá. A solenidade marca um novo momento para a instituição, que atua na defesa do consumidor e na garantia da qualidade dos produtos e serviços disponíveis no mercado.

Durante a cerimônia, também haverá a assinatura do termo de intenção para a abertura de duas novas instalações regionais nos municípios de Laranjal do Jari e Oiapoque, ampliando a presença do órgão no interior e aproximando os serviços da população. Estarão presentes autoridades estaduais e federais para consolidar mais um passo na política de modernização e descentralização dos serviços públicos no Amapá.

A reconstrução da sede garante melhores condições de trabalho aos servidores e mais conforto para a população atendida diariamente, fortalecendo a atuação do Instituto em áreas como metrologia, verificação de instrumentos de medição e fiscalização de produtos regulados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Ipem-AP

O Ipem é um órgão estadual que atua como um órgão delegado do Inmetro nos estados, sendo o elo entre o instituto federal e a fiscalização no território local. Sua função é executar no âmbito estadual as atividades de metrologia legal e qualidade, garantindo que instrumentos de medição e produtos sigam as normas e padrões nacionais, protegendo assim os consumidores e promovendo a justiça nas transações comerciais.

Local: Sede do Instituto de Pesos e Medidas do Amapá

Data: 10/09/2025 às 9h0

Endereço: Rua Floriano Waldeck, 1278 – São Lázaro, Zona Norte de Macapá

