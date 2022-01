Famílias afetadas pela fome em Macapá são beneficiadas com cestas básicas

Alimentos são fornecidos a usuários em vulnerabilidade social nos seis Cras de Macapá.

A diarista Glesceane Furtado, de 35 anos, mora no bairro Nova Esperança, na zona oeste da cidade. Ela conta que ficou mais difícil trabalhar nesse período de pandemia, por isso buscou auxílio no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Esperança. Esta semana, buscou a tão esperada cesta básica.

“Me cadastrei e hoje estou tendo a oportunidade de receber. Uma cesta dessa, que vem em um momento que a gente não tem, é muito gratificante”, disse a diarista.

A família da Glesceane foi uma das mil contempladas com o benefício neste mês de janeiro, nos seis Cras existentes em Macapá.

A diretora do Departamento de Proteção Básica da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), Kátia Regina, ressalta que os Cras ocupam um papel fundamental no mapeamento das famílias que estão sendo afetadas pela fome.

“O Cras é a porta de entrada dessas famílias para um acolhimento diante da ocorrência de vulnerabilidade, não somente entregando o benefício eventual, mas difundindo a informação sobre os direitos sociais. Esse grande número atendido só neste mês, mostra que isso está sendo efetivado”, explica.

No Cras Igualdade, que atende bairros da zona oeste de Macapá, a usuária Maria do Carmo Costa, de 53 anos, não escondeu a satisfação em ganhar a cesta. Ela procurou a instituição para saber da sua solicitação e foi informada que os servidores já haviam ligado para o seu telefone, mas sem sucesso no contato.

“Infelizmente eles não conseguiram falar comigo, mas alguma coisa me dizia que eu deveria vir no Cras tentar alguma informação. Então descobri que eles tinham me ligado. Foi Deus que me trouxe aqui, abençoando com a cesta”, comemora a dona de casa.

A coordenação de Proteção Básica reforça a importância do responsável familiar atualizar as informações cadastrais, pois a medida facilita o contato dos servidores com o usuário.

“Pedimos sempre que eles estejam com os dados atualizadas junto aos equipamentos, para que sejam sempre chamados quando houver qualquer tipo de programação nos Cras”, reforça Kátia Regina.

As cestas básicas foram adquiridas pela Prefeitura de Macapá com a execução de emenda emergencial, no valor de R$ 19,1 milhões, de autoria dos deputados federais Acácio Favacho e Luiz Carlos e do senador Randolfe Rodrigues.

