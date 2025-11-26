quarta-feira, novembro 26, 2025
AmapáJornalismo

VI Congresso de Jornalismo da Unifap marca os 15 anos de criação da graduação pública de Jornalismo no estado

Livia Almeida

Evento ocorrerá de 3 a 5 de dezembro, no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP), e contará com a participação de profissionais e pesquisadores amazônicos. A presidente da Federação Nacional dos Jornalistas também estará na programação.

O curso de Jornalismo, da Universidade Federal do Amapá (Unifap), celebra este ano 15 anos de criação e, para marcar a data comemorativa, realiza o VI Congresso de Jornalismo da Unifap (VI Conju). O evento será de 3 a 5 de dezembro, no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP), aberto ao público em geral e gratuito.

O tema do VI Conju é “Produção de saberes e práticas jornalísticas na Amazônia” e discute pesquisas em comunicação e experiências profissionais desenvolvidas na região Norte. O evento será um espaço para troca de conhecimento, práticas formativas e debates acadêmicos.

“O Conju é um evento que marcou os primeiros anos do curso de Jornalismo. Não podíamos deixar de celebrar os 15 anos de criação sem a retomada do Congresso, que reúne alunos, ex-alunos, profissionais, professores e, neste ano, no valor de pensar a partir do nosso território, da produção de jornalismo local e das pesquisas e saberes da nossa região. Celebramos por todos os desafios superados e por contarmos hoje com um curso que oferece infraestrutura de laboratórios e um colegiado de professores muito comprometido com o ensino, a extensão e a pesquisa. Temos muito a celebrar!”, afirma a coordenadora-geral do evento, Profa. Dra. Lylian Rodrigues.

Programação
A programação contará com palestras, minicursos, oficinas, Grupos de Trabalho (GTs), festival experimental, exposição fotográfica, lançamento de publicações e momento cultural. As atividades serão executadas por profissionais da comunicação convidados e professores do curso.

No primeiro dia do evento, haverá homenagens pelos 15 anos de criação da graduação, abertura da exposição “15 anos do curso de Jornalismo” e a palestra “Produção de saberes na Amazônia”, que será proferida pelo professor e coordenador do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido (PPSDTU), da Universidade Federal do Pará (UFPA), Dr. Fábio Castro.

Já no segundo dia, o VI Conju traz apresentação de trabalhos científicos, as oficinas “Jornalismo em Tempos de Inteligência Artificial”, “Tráfego pago para mídias sociais” e “O sentido plástico na subversão do método fotográfico”, a exposição fotográfica “15 anos do curso de Jornalismo” e o VII Festival de Produção Experimental, com produtos jornalísticos realizados por discentes da graduação. Na programação noturna, haverá a mesa-redonda “Práticas jornalísticas na Amazônia”, com a participação de profissionais amapaenses, e a palestra “Jornalismo para existir: Desafios de permanência, trabalho e formação na Amazônia”, proferida pela presidente da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), Samira de Castro (CE).

O último dia de programação será marcado pela oficina de Oratória e minicursos que abordam temas como a desinformação e educação midiática, feminilidade negra e captação de recursos em editais. Haverá, também, o lançamento das publicações “Pequeno manual de redação para mídia em temas de segurança pública e política de drogas” e “Mulheres da Comunicação – Região Norte” e a premiação do VII Festival de Produção Experimental. Para fechar o VI Conju com chave de ouro, uma programação cultural será realizada na noite do dia 5, no Centro de Vivências da Unifap, com shows de Wedson Castro e Ana Yared, um teatro-jornal realizado por alunos da disciplina “Comunicação e Teatro”, dj e a Exposição “Bacias”, do Instituto Mapinguari.

A programação completa pode ser conferida no site oficial do evento: https://www.even3.com.br/congresso-de-jornalismo-da-unifap-634185/.

O VI Conju é uma realização do curso de Jornalismo da Unifap e Departamento de Extensão (DEX) da Pró-reitoria de Extensão e Ações Comunitárias (DEX/Proeac), com parceria do Ministério Público do Estado do Amapá (MP-AP). O apoio é do Sebrae-AP, Centro Acadêmico de Jornalismo “Aldenor Benjamim” (Cajab) e Governo do Estado do Amapá por meio da Secretaria de Comunicação (Secom) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá (Fapeap).

Serviço

VI Congresso de Jornalismo da Unifap (VI Conju)
De 3 a 5 de dezembro de 2025, no campus universitário Marco Zero do Equador (Rod. Josmar Chaves Pinto, KM 02, bairro Universidade, Macapá-AP)
Inscrições gratuitas no site https://www.even3.com.br/congresso-de-jornalismo-da-unifap-634185/.
Aberto ao público em geral.

