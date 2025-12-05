sexta-feira, dezembro 5, 2025
AmapáLiteratura

Feira das Mulheres Escritoras do Amapá promove fortalecimento e visibilidade à produção literária feminina

Livia Almeida

Primeira edição da FEMEA acontece nos dias 5 e 6 de dezembro, na CUFA, com lançamentos, oficinas, debates e Sarau

A primeira Feira das Mulheres Escritoras do Amapá (FEMEA) será realizada nos dias 5 e 6 de dezembro, na Central Única das Favelas (CUFA), nos turnos da manhã, tarde e noite. A iniciativa reúne oficinas literárias, lançamentos e vendas de livros, exposições, debates, apresentações artísticas e um grande sarau, destacando a força e a diversidade da escrita feminina no estado.

A FEMEA surge com o objetivo de ampliar a visibilidade das autoras amapaenses, reconhecendo a literatura como ferramenta de luta por igualdade, representatividade e valorização social. A feira abrange vozes de diferentes origens, raças, classes sociais, identidades trans e gerações, refletindo a pluralidade das experiências das mulheres na literatura.

Para Leacide Moura, uma das coordenadoras do evento, a feira rompe padrões históricos de invisibilização feminina no campo literário.

“A Feira de Literatura Feminina inverte a lógica tradicional ao dar protagonismo às mulheres, quebrando a tendência de que personagens femininas sejam objetos ou ausentes nas obras. Sabemos que, desde sempre, as escritoras enfrentam desafios para publicar, alcançar visibilidade e ter seus trabalhos reconhecidos”, destaca.

Ações formativas e programação especial

As atividades da FEMEA começaram em novembro, com contações de histórias em escolas públicas, realizadas pelas escritoras Rute Xavier, Lu de Oliveira, Jaciara Martins e Adriana Idalino. Em 2026, o projeto segue com oficinas literárias ministradas por Pat Andrade (Livro Artesanal), Cricilma Ferreira (Diagramação no Word) e Mary Paes (Fanzine), no mês de março.

A programação oficial da feira inicia no dia 5 de dezembro, pela manhã, na CUFA:

9h – Palestra: “O Silenciamento da Literatura Feminina Pós-moderna no Amapá”, com Dra. Piedade Videira, Esmeraldina Santos e Prof.ª Elcilene Cativo

9h – Curso: “Empreendedorismo para Mulheres Escritoras”, com a SETE

11h – Roda de conversa: “A Sétima Arte e as Letras: Convergências Femininas”, com Adna Selvage

15h – Mesa-redonda: “Feiras Literárias e a Participação Feminina”, com Lulih Rojanski, Cláudia Flor d’Maria e Pat Andrade

Todas as atividades são gratuitas, com inscrições na hora e emissão de certificados.

No dia 6 de dezembro, a programação cultural inicia às 16h, encerrando às 21h.

Lançamentos e programação cultural

Entre as autoras que participam da feira com lançamentos e exposições estão: Ana Higina Agra, Ana Cristina Tracaioly, Genniffer Moreira, Mira Neves, Márcia Galindo, Nara Ferreira, Maria Rita, Pat Andrade, Jaciara Martins, Adriana Idalino, Luany Ferreira, Celeste Ferreira, Mary Paes, Negra Áurea e Cricilma Ferreira.
A escritora Leacide Moura também lança seu primeiro livro infantil durante o evento.

O sarau trará performances poéticas, música, apresentações teatrais e a Ciranda das Matintas, além de recitais com Francisca Kaúnna, Mary Paes e Adriana Idalino, e homenagens a mulheres da literatura.

A feira permanece aberta a outras escritoras e artistas que desejem integrar a FEMEA.

Organização e apoio

A coordenação é formada pelas poetas e escritoras Leacide Moura, Cricilma Ferreira, Francisca Kaunna, Ana Cristina Tracaioly, Mary Paes, Mari Guerreiro e Alessandra Del’Agnese.

O projeto foi contemplado no Edital nº 01 da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Ministério da Cultura, com recursos do Governo Federal e gestão da Secretaria de Estado da Cultura (SECULT-AP), além do apoio do Conselho Estadual de Cultura, CUFA, UEAP, UNIFAP, Comitê de Cultura, Mulherio das Letras Amapá e Matinta Perera.

Serviço

Feira das Mulheres Escritoras do Amapá – FEMEA
Dia 5 de dezembro: início às 9h
Dia 6 de dezembro: das 16h às 21h (programação cultural)
Local: Central Única das Favelas – CUFA

Texto e fotos: Mary Paes

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96) 99179-4950

