Justiça do Amapá abre inscrições para curso de defesa pessoal voltado às mulheres da instituição

Estão abertas as inscrições para o curso de defesa pessoal do Programa Escudo Feminino: Estratégias de autoproteção e salvaguarda da integridade da mulher, iniciativa do Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP). A capacitação será realizada na próxima quinta-feira (26), das 15h às 18h, no Batalhão de Força Tática, no bairro Novo Buritizal, e será ministrada pela cabo Tayná, do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). São ofertadas 30 vagas. As inscrições podem ser feitas pelo link.

Promovido pelo TJAP, com coordenação da Comissão Permanente de Segurança Institucional e execução do Gabinete Militar, o curso é voltado exclusivamente para magistradas, servidoras, estagiárias, residentes jurídicas e colaboradoras terceirizadas da instituição.

Segundo o coronel Aldinei Almeida, chefe do Gabinete Militar do TJAP, a iniciativa integra uma política institucional de valorização e proteção das mulheres, que oferece não apenas técnicas de defesa pessoal, mas também orientações fundamentais sobre autoproteção, percepção de risco e fortalecimento da autoconfiança.

“O programa, que já acontece desde setembro de 2025, surge como resposta ao cenário ainda desafiador da violência de gênero e busca preparar as participantes para reconhecer situações de vulnerabilidade e agir de forma segura e assertiva no dia a dia”.

“Mais do que um treinamento físico, a proposta é promover autonomia, segurança e bem-estar, com reforço a importância do cuidado integral com a saúde física e emocional”, concluiu o coronel Aldinei Almeida.

Sobre a ministrante

CB Tayná Feijão é policial militar do Estado do Amapá, lotada no Bope, com destacada atuação na área de defesa pessoal policial e formação profissional. É faixa-preta 1º grau de Jiu-Jitsu e faixa marrom de Judô. Reúne sólida experiência técnica em artes marciais aplicadas à atividade policial.

Ela atua como Instrutora de Defesa Pessoal Policial Militar no Centro de Formação e Aperfeiçoamento da Polícia Militar do Amapá (CFA/PMAP), e contribui para a capacitação e o aprimoramento técnico do efetivo.

Possui formação em Bacharelado em Ciências Ambientais pela Universidade Federal do Amapá (Unifap) e Tecnologia em Segurança Pública pela Estácio, além de diversos cursos de especialização e aperfeiçoamento, entre eles: Curso de Atendimento à Tentativa de Suicídio, Curso de Cinotecnia Policial, Curso de Instrutor Militar, Curso de Câmeras Corporais e Uso da Força e Instrução de Nivelamento de Conhecimento da Força Nacional.

No campo esportivo, destaca-se como atleta medalhista, bicampeã pan-americana de Jiu-Jítsu Esportivo e bicampeã norte-brasileira, além de possuir medalhas em campeonatos brasileiros e mundiais de Jiu-Jítsu Esportivo. No Judô, é medalhista em competições de relevância nacional e regional, sendo, ainda, quatro vezes campeã universitária estadual.

Secretaria de Comunicação do TJAP

Texto: Bernadeth Farias

Arte: Andrew Punk

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