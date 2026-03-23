SENAI AP abre seleção para inclusão de empresas locais no ciclo de 2026 do programa Brasil Mais Produtivo

O SENAI Amapá está com inscrições abertas para empresas do segmento industrial interessadas em participar do ciclo de 2026 do Programa Brasil Mais Produtivo (B+P). A iniciativa é do Governo Federal, executada localmente pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no Amapá, em parceria com o SENAI, e tem como objetivo oferecer consultorias para promover maior eficiência nos processos produtivos industriais.

Neste ciclo, serão ofertadas consultorias em Manufatura Enxuta, voltadas ao aumento da produtividade e da eficiência; em Eficiência Energética, com foco na otimização do uso de insumos; e em Transformação Digital, direcionada à integração estratégica de tecnologias nas empresas.

Ao todo, o programa oferta 35 vagas, distribuídas conforme o porte das empresas. Para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), são disponibilizadas 30 vagas para consultorias em Manufatura Enxuta e Eficiência Energética. Já para empresas de médio porte, o Brasil Mais Produtivo oferece três vagas nessas áreas e duas para Transformação Digital.

A partir do ingresso no ciclo de 2026, as empresas selecionadas receberão consultoria da equipe do SENAI Amapá. O processo tem duração de três a quatro meses e é dividido em quatro etapas: preparação, intervenção, monitoramento e encerramento. Durante esse período, é elaborado um diagnóstico com identificação de oportunidades de melhoria, além da capacitação das equipes, com o objetivo de garantir a implementação das ações de forma segura e eficaz.

Subsídios, contrapartidas e inscrição

Para Micro e Pequenas Empresas, as consultorias são totalmente gratuitas. Já para as empresas de médio porte, o programa oferece subsídio de 70%, sendo necessária uma contrapartida de 30% por parte da indústria participante.

Para aderir, um representante da empresa deve procurar a equipe de Mercado do SENAI Amapá e realizar o cadastro. O atendimento ocorre na sede administrativa da instituição, localizada na Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, nº 2000, bairro Santa Rita, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Outra forma de participação é por meio da Plataforma de Produtividade [HIPERLINK], quando a empresa deve preencher um formulário. Após o envio das informações, a equipe do SENAI Amapá entrará em contato para dar continuidade ao processo.

Sobre o Programa Brasil Mais Produtivo

O Brasil Mais Produtivo é um programa nacional voltado ao apoio de micro, pequenas e médias empresas, com foco na transformação digital e no aumento da produtividade. A iniciativa oferece acesso a ferramentas de otimização de processos, consultorias especializadas, eficiência energética, educação profissional e gestão estratégica, promovendo a modernização contínua dos negócios.

Além do SENAI, o programa conta com a participação de instituições como o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Sebrae, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII) e parceiros locais.

Destaque Regional

Em 2025, o SENAI Amapá foi destaque regional no programa e recebeu reconhecimento por desempenho e excelência. Além disso, uma empresa amapaense atendida pela instituição foi destaque regional na categoria Otimização em Processos Produtivos – Manufatura Enxuta, ao registrar aumento de 21% na produtividade.

Serviço

Sede Administrativa do SENAI Amapá

Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, nº 2000, Santa Rita

96 3084 8900

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