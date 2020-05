Mercado financeiro prevê queda de 3,76% da economia este ano

Previsão consta do Boletim Focus divulgado pelo Banco Central

A previsão de queda da economia este ano voltou a ser ajustada pelo mercado financeiro. Pela 12ª semana seguida, as instituições financeiras revisaram a projeção de queda do Produto Interno Bruto (PIB), a soma dos bens e serviços produzidos no país. Desta vez, a estimativa de recuo passou de 3,34% para 3,76%.

A informação consta do boletim Focus, com projeções de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos, divulgado às segundas-feiras pelo Banco Central (BC), em Brasília.

A previsão do mercado financeiro para o PIB de 2021 é de crescimento de 3,20%. A previsão anterior era 3%. Para 2022 e 2023, a estimativa de crescimento continua em 2,50%.

Veja também:

Pesquisadores analisam as consequências da Covid-19 em idosos

Prefeitura mantém a suspensão das aulas por mais 30 dias em Macapá

Governo do Amapá divulga lista de profissionais da saúde classificados

Dólar

A previsão para cotação do dólar é R$ 5 no fim de 2020. Na semana passada, a estimativa era R$ 4,80. E para o fim do próximo ano, a expectativa é R$ 4,75, ante R$ 4,55 da previsão anterior.

EBC

VALORIZE E PRESTIGIE A MÚSICA DA AMAZÔNIA! Publicado por Chico Terra em Quinta-feira, 23 de abril de 2020

Curtir isso: Curtir Carregando...