Pesquisadores analisam as consequências da Covid-19 em idosos

Em busca de mais esclarecimentos sobre o novo coronavírus, causador da doença Covid-19, pesquisadores brasileiros vinculados ao Programa de Combate a Epidemias da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) estudam as consequências da pandemia na saúde dos idosos.

Dentre as pesquisas, está o da fisioterapeuta Gabriele Keller que estuda sobre os idosos domiciliados no campo. O projeto da bolsista de doutorado da Capes analisa os reflexos da quarentena na saúde física e psíquica na zona rural, assim como os sintomas para síndromes respiratórias, adesão às recomendações de isolamento social e o acesso às informações como aos serviços de teletriagem e telemedicina.

Já o projeto da biomédica Luiza Lemos foca em avaliar as características clínicas e epidemiológicas de pacientes e a correlação entre o perfil de marcadores sanguíneos — que detectam liberação de substâncias no sangue por conta de infecções — com o agravamento da doença causada pelo novo coronavírus.

Os pesquisadores também estão preocupados quanto ao desenvolvimento de aparatos técnicos capazes de promover proteção dos profissionais de saúde. Exemplo está sendo feito pela farmacêutica Meliza Oliveira, bolsista de mestrado pela Capes, que pretende desenvolver equipamentos de proteção nanotecnológicos para profissionais da área de saúde e do comércio. Dentre as possibilidades estão escudo facial e tecidos têxteis para uniformes com características antiviral e antibacteriana, para melhorar a proteção dos profissionais e diminuir as chances de contágio.

Apoio para pesquisadores brasileiros

Ao todo, 900 bolsas para doutorado e pós-doutorado para as áreas de Epidemiologia, Infectologia, Microbiologia, Imunologia, Bioengenharia e Bioinformática estão sendo oferecidas pelo Programa Estratégico Emergencial de Combate a Surtos, Endemias, Epidemias e Pandemias.

Esse programa apoia projetos de pesquisa e formação de recursos humanos altamente qualificados, no âmbito dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu, voltados ao enfrentamento da Covid-19 e em temas relacionados a endemias e epidemias típicas do País.

