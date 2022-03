Os mortos falam e a humanidade está ansiosa, aguardando a sua palavra. Primeiro livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, Parnaso de além-túmulo reúne mais de 200 poemas ditados por 56 poetas brasileiros e portugueses. Verdadeiro marco na história da humanidade, esta magnífica coletânea de textos concebida pela inspiração de poetas no Plano Espiritual traz mensagens de consolo e esperança em diversos temas, confirmando a sobrevivência da alma após a morte terrena. Mais do que uma primorosa obra, Parnaso de além-túmulo marca o início da extraordinária jornada de Chico Xavier como médium e instrumento da Espiritualidade Superior, além de um dos maiores e mais respeitados divulgadores da Doutrina Espírita do mundo.

