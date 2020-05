Prefeitura mantém a suspensão das aulas por mais 30 dias em Macapá

O prefeito de Macapá, Clécio Luís, assinou na noite desta quinta-feira, 30, o Decreto nº 1.997/2020, que prorroga a suspensão das aulas das escolas das redes municipal e privada de Macapá. A decisão é uma forma de prevenir e tentar conter a proliferação do Coronavírus e busca evitar a aglomeração de pessoas em unidades escolares, seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a necessidade da população manter o isolamento social como maior arma de combate ao vírus.

O documento dispõe sobre a prorrogação do Decreto 1.656, de 16 de março de 2020, e amplia o prazo de suspensão por mais 30 dias, das atividades letivas de forma presencial de toda a rede escolar pública e privada de ensino no âmbito do município, a contar da próxima segunda-feira, 4 de maio.

No âmbito da rede pública, para que os alunos não percam o ritmo nos estudos, mesmo com a suspensão das aulas presenciais, a Secretaria Municipal de Educação já vem adotando, desde o início do isolamento, atividades pedagógicas não presenciais com o acompanhamento de forma online pelos professores do Município, por meio de videoaulas, grupos em redes sociais.

A prefeitura segue entregando atividades e kit educacional para o estímulo e o desenvolvimento dos pequenos. Aos alunos que não possuem acesso à internet, as atividades são entregues em forma de apostilas impressas.

O decreto estabelece ainda que as escolas das redes pública e privada poderão funcionar para a realização de atividades pedagógicas com o advento de gravação ou preparação destas desde que não haja aglomeração.

Educação Municipal Conectada

Pais e alunos também podem contar com uma plataforma virtual de estudos https://sites.google.com/view/semedmacapa, que possibilita às crianças uma gama de atividades para esse período, como jogos educativos, atividades diárias de estudo, vídeos educativos, contos infantis e informações sobre as medidas e formas de prevenção e combate ao Coronavírus.

Por meio do WhatsApp, muitos pais e, principalmente, as crianças tiram dúvidas com os professores, que corrigem os exercícios e propõem novas tarefas para esse período de quarentena. Em breve, a secretaria deverá lançar também o seu aplicativo, pelo qual os alunos também poderão ter acesso às atividades.

Secretaria de Comunicação de Macapá

Karla Marques

