PF combate esquema criminoso de madereiras no Amapá

Macapá/AP – A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (27/8), a

Operação Usurpação*, para desarticular associação criminosa voltada à

comercialização ilegal de madeira e transferências fictícias de créditos florestais,

no Amapá.

Na ação, que resulta de trabalho com apoio do Ministério Público Federal (MPF),

cerca de 30 policiais federais dão cumprimento a 10 mandados de busca e

apreensão em Macapá/AP, Pedra Branca do Amapari/AP e Tartarugalzinho/AP,

além do cumprimento de 6 medidas cautelares de suspensão da atividade

econômica de empresas integrantes da associação criminosa.

Durante a ação, foram presos em flagrante três homens, administradores das

serrarias, por armazenamento de madeira ilegal em depósito, por receptação

qualificada e falsidade ideológica. Um dos presos já havia sido detido em flagrante

pelo mesmo crime, em junho deste ano. Também foram aprendidos 120m3 de

madeira em tora e 325m3 de madeira serrada, sem origem comprovada.

As investigações, iniciadas após informações recebidas do Instituto Brasileiro do

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), apotaram que o

esquema criminoso composto por diversos empresários do ramo madereiro

atuavam sem autorização dos órgãos competentes na comercialização de madeira

de origem ilegal e realizavam transferências fictícias de créditos florestais.

Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos

crimes de associação criminosa, falsidade ideológica, apresentar em

procedimento administrativo relatório ambiental total ou parcialmente falso,

lavagem de capitais e obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público no

trato de questões ambientais. Se condenados, poderão cumprir pena de até 27

anos de reclusão.

Usurpação de patrimônio público (madeira).

