Instituto Federal do Amapá (IFAP) recebe placas solares que contribuirão para o novo curso de engenharia

Doação de empresa privada que desenvolve projetos de usinas fotovoltaicas beneficia o aprendizado prático dos alunos

Os alunos do recém-criado curso profissionalizante de Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis, do Instituto Federal do Amapá (IFAP), terão a oportunidade de aprender na prática sobre a instalação e os componentes de placas solares. Isso será possível graças à doação da Brasol, empresa investida da Siemens e BlackRock e consolidada no mercado de transição energética com projetos de geração de energia limpa.

Foram doadas 14 placas solares para o campus de Macapá do Instituto Federal do Amapá (IFAP), que serão usadas no curso profissionalizante de Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis, criado recentemente pela instituição.

Com esta doação, a companhia proporcionará aos estudantes uma experiência de aprendizado prático, permitindo que eles conheçam detalhadamente os componentes das placas solares e aprendam a realizar a instalação dessas tecnologias. Esta ação visa fortalecer a formação de futuros profissionais na área de energias renováveis, preparando-os para as demandas do mercado na área de energia limpa.

“Nosso compromisso com a transição energética vai além dos projetos que a Brasol desenvolve. Queremos contribuir para o desenvolvimento dos jovens que pretendem atuar neste mercado e apoiá-los no aprendizado das novas tecnologias, mostrando como elas funcionam para que eles estejam aptos a darem continuidade nesta mudança para energias renováveis no Brasil”, diz David Betancur, COO da Brasol.



Sobre a Brasol

Especializada em soluções de transição energética no modelo de serviço e consolidada no mercado de transição energética com projetos de geração de energia limpa. Com a trajetória de mais de US$1 bi de investimento em 14 países, a empresa oferece as melhores práticas globais em soluções de energia solar, subestações, carregamento de EV, além de outras soluções. Empresa investida da Siemens, a missão da Parceira é atender o portfólio energético completo do cliente e todas as suas necessidades, permitindo que ele foque no seu core business.

