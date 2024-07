Novo Amapá Jovem: Governo do Estado apresenta metodologia do programa aos beneficiários de Laranjal do Jari

Oportunidade de qualificação profissional e inclusão socioeconômica beneficiará 350 pessoas.

Por: Alice Palmerim

O Governo do Estado apresentou a metodologia do programa Novo Amapá Jovem aos beneficiários do município de Laranjal do Jari, distante 287 km de Macapá. A cerimônia realizada na sexta-feira, 12, reuniu estudantes e familiares na Escola Estadual Cívico-Militar Mineko Hayashida para receberem as orientações.

A caravana do programa está passando por todos os 16 municípios do estado. O Novo Amapá Jovem oferece importantes oportunidades para os participantes, pois leva qualificação profissional e contribui, por meio do trabalho social, a permanência dos estudantes nas escolas.Dentro dos eixos de trabalho está o de Estágio que chega a atender 700 jovens em todo o estado. A iniciativa é coordenada pela Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para a Juventude (Sejuv).

“Os esclarecimentos e acolhimento são feitos com muito carinho para darmos início às atividades. Parabenizo a cada pessoa presente pela atitude em fazer parte deste programa tão fundamental para o protagonismo jovem e que o governador Clécio Luis abraçou, com tanto entusiasmo,” destacou a secretária da Juventude, Priscila Magno.A estudante do ensino fundamental e bolsista do programa, Nisiane Araújo Almeida, de 20 anos, afirmou que a iniciativa mudou sua forma de ver a vida, gerando oportunidades.

“Participei da ultima edição, e antes de entrar no Amapá Jovem eu não era focada nos estudos. O programa contribui para despertar o interesse em tecnologia, que o segmento que quero seguir,” ressaltou Nisiane.O coordenador municipal de juventude, Willian Júnior, motivou os jovens falando sobre sua experiência no fortalecimento de politicas públicas do segmento.

“Sou fruto de politicas públicas dos programas para a juventude. Nunca teve um tema tão bom, como um mundo de oportunidade, principalmente para nosso município que necessita tanto. Os jovens precisam agarrar essa oportunidade, porque ela é mudança de vida”, celebrou o Júnior.Parte da capacitação do programa, a Escola de Administração Pública (EAP),é responsável pelos processos e encaminhamentos administrativos relacionados aos integrantes, de acordo com o gerente de estágio, Júlio Avelar.

“Se a pessoa fizer um bom trabalho ela pode continuar no local do serviço posteriormente, mas é importante seguir algumas orientações como, comparecer ao local de estágio, enviar a folha de ponto no período correto, respeitar a hierarquia, ter um bom convívio de trabalho de forma geral, ajuda muito,” ressaltou Avelar.A importância da iniciativa para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à juventude foi reforçada pela deputada Alliny Serrão, presente no evento.

“A caravana do Novo Amapá Jovem está percorrendo o estado de Oiapoque até Laranjal do Jari, levando esse mundo de oportunidade para os jovens. Estamos aqui participando desse momento para incentivar e apoiar a juventude do estado”, declarou a deputada.

Novo Amapá Jovem

O processo seletivo foi realizado durante os meses de abril e maio. Por meio dos editais, os beneficiários receberão bolsas que variam de R$ 250,00 a R$ 1,4 mil, a depender da categoria de inserção. As próximas cerimônias de recepção acontecem em Porto Grande, Ferreira Gomes, Laranjal do Jari, Serra do Navio, Calçoene, Cutias, Oiapoque, Distrito do Pacuí e Arquipélago do Bailique.

Foto: Jhon Martins/GEA

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...