Governador Clécio Luís entre ga novo prédio moderno do Comando Geral do Corpo de Bombeiros para sociedade e militares em Macapá

Arquitetura contemporânea reforça, estrategicamente, a capacidade operacional dos militares para atendimento de ocorrências.

Como parte das ações de reestruturação da segurança pública do Amapá, o governador Clécio Luís entregou nesta quinta-feira, 7, o novo complexo do Comando Geral do Corpo de Bombeiros (CBM), onde também funciona o 1º Grupamento Bombeiro Militar (GBM), no Centro de Macapá.

Inaugurado nos anos 1960, o atual prédio central do CBM-AP, após as reformas, apresenta estrutura renovada e moderna com construção e ampliação de espaços, como uma academia de musculação e a reforma da quadra de esportes. A arquitetura contemporânea reforça ainda, estrategicamente, a capacidade operacional dos militares para atendimento de ocorrências.



“Estamos devolvendo para os bombeiros e para a comunidade o Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar da Amapá e o 1º GBM, pois são dois prédios no mesmo espaço, com quadra coberta, piscina, uma academia de musculação, o que garante melhores condições de trabalho e preparação física pa ra os militares. O prédio está lindo, com uma estrutura operacional que facilita a mobilidade dos veículos e dos profissionais quando saírem para atender ocorrências”, enfatizou Clécio Luis.



O projeto do quartel foi feito por bombeiros que também são engenheiros e arquitetos, com identidade visual do 1º GBM inspirada em uma viatura Auto Bomba Tanque (ABT), que simboliza o servi ço de combate a incêndios. A obra iniciou em 2021 e foi entregue na atual gestão, executada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinf) com recursos do Tesouro Estadual.

“O Corpo de Bombeiros capitaneia várias ações, seja do combate ao incêndio, combate e monitoramento às queimadas florestais, efeito das estiagens e ajuda humanitária. Eles estão em qualquer lugar. Tem outro braço operativo que é a Defesa Civil, formada por bombeiros militares também, então é mais do que merecida essa entrega a essa força de segurança tão bem avaliada e querida pela sociedade”, enfatizou o governador.



O espaço recebeu instalações de novas redes elétrica, hidráulica e hidrossanitária, adaptações para acessibilidade, alojamentos, aprimoramento de serviços de proteção, defesa e salvamento à população, como a separação das áre as administrativas e de atendimento ao público, para promover melhor celeridade e distribuição de demandas na corporação.

Novo comandante-geral

Durante a solenidade, Clécio Luís anunciou a troca do comando da corporação. Deixa o cargo o coronel Alexandre Veríssimo, que esteve por um ano e onze meses à frente da corporação, e assume o posto o coronel Pelsondré Martins, que estava como subcomandante da instituição.

Agência de Notícias do Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...