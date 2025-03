“O que tem na bolsa da mamãe?”: Contadora de Histórias Lu de Oliveira lança seu primeiro livro infantil

Obra é apaixonante e divertida, trazendo momentos icônicos da vida de um menino curioso, que explora os mistérios da bolsa de sua mãe, sempre cheia de coisas estranhas, assim como a bolsa da maioria das mulheres

Prepare-se para mergulhar no universo encantado de Lu de Oliveira, uma verdadeira artista das palavras, que se desdobra como contadora de histórias, cronista, contista e atriz. A autora lança seu primeiro livro infantil, O que tem na bolsa da mamãe?, nos dias 14 e 15 de março, em Macapá (AP).

O lançamento promete ser um marco em sua carreira, já reconhecida por sua participação em diversos editais e eventos culturais, como a Romaria Nacional e Internacional de Histórias (coordenada pela UFGO), a Feira PanAmazônica do Livro de Belém e eventos do SESC Nacional.

Lu, que já teve poesias e contos publicados nas coletâneas Antologia Muruwakã e Matintas, ambas da Editora O Zezeu, agora embarca em uma nova jornada com o lançamento de sua obra solo, que promete encantar tanto crianças quanto adultos. A história é apaixonante e divertida, trazendo momentos icônicos da vida de um menino curioso, que explora os mistérios da bolsa de sua mãe, sempre cheia de coisas estranhas, assim como a bolsa da maioria das mulheres. A obra envolve o leitor em momentos bem-humorados vividos pelos dois personagens.

Para Lu de Oliveira, a contação de histórias promove a aprendizagem e o desenvolvimento de habilidades sociais, emocionais e cognitivas nas crianças. A autora, psicopedagoga de formação, enxerga na contação de histórias uma poderosa ferramenta lúdica para tornar o mundo mais leve e feliz, dedicando-se de corpo e alma à sua arte.

Dois dias de lançamento

A escritora optou por realizar dois dias de lançamento do livro. O primeiro acontece no dia 14 de março, Dia da Poesia, às 19h, no Comitê de Cultura do Amapá, aberto ao público e com uma extensa programação cultural e artística.

A obra, com ilustrações delicadas e marcantes de Artur Andrigues, designer gráfico.

O segundo evento acontece no dia 15 de março, na casa da autora. Este evento, exclusivo para convidados, será uma oportunidade para que o público conheça o novo espaço cultural da artista, o Jardim Encantado, e descubra os segredos por trás das páginas de O que tem na bolsa da mamãe?. A obra, com ilustrações delicadas e marcantes de Artur Andrigues, designer gráfico que já brilhou em obras como O Amor em Tempos de Lonjura (2020), Avesso do Verso (2021), O Peso das Borboletas (2022) e A Gata Menina (2023), ganha uma identidade visual única e encantadora. A contribuição do jovem ilustrador adiciona uma camada extra de magia ao trabalho de Lu de Oliveira, criando uma experiência visual que complementa perfeitamente a narrativa.

Livros em pré-venda

Para quem não pode esperar até o lançamento, o livro já está em pré-venda até o dia 10 de março no site da Editora O Zezeu (https://www.ozezeu.com/product-page/o-que-tem-na-bolsa-da-mam%C3%A3e).

PROGRAMAÇÃO

14 de março | sexta-feira | 19h

Cerimônia de lançamento

Venda de livros

Momento de autógrafos

Sarau com música e poesia

Local: Comitê de Cultura do Amapá – Av. Procópio Rola, 2326 – Santa Rita

15 de março | sábado | Evento fechado

Noite de autógrafos

Coquetel de lançamento

Conversa com a autora

Local: Evento apenas para convidados

O projeto do livro foi contemplado no Edital 02/2024 – Fomento – Multilinguagens – Mestre Guiga Melo (In Memoriam), com recurso da Lei Paulo Gustavo, geridos pela Fundação Municipal de Cultura – FUMCULT/AP, com representação da Associação Artística Cultural Ói Nóiz Akí, e publicação pela Editora O Zezeu, sob o selo editorial Zim de publicações infantis.

Serviço:

Lançamento de O que tem na bolsa da mamãe?

Data: 15 de março

Hora: 19h

Local: Comitê de Cultura do Amapá – Av. Procópio Rola, 2326 – Santa Rita

Fotos: Mary Paes

Atendimento à imprensa: Mary Paes: (96) 99179-4950

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...