Programa de aceleração investe R$ 600 mil em negócios de impacto na Amazônia

A segunda edição do “Lab de Impacto”, projeto de aceleração do Impact Hub Manaus, investirá R$ 600 mil em negócios de impacto que unam geração de trabalho e renda, conservação ambiental e desenvolvimento socioambiental na Amazônia Legal. As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 10 de março pelo link: https://pt.surveymonkey.com/r/2BTFSCL.

A iniciativa nasceu após um levantamento institucional, de 2021, mostrar que 81,6% dos empreendimentos da região buscavam investimento externo, porém apenas 12,2% conseguiam acesso. “Outro dado relevante é que 42,9% dos negócios apontaram os recursos financeiros como a principal demanda, listando infraestrutura, capital humano e conexões gerais como destino ideal.

Além disso, 59,2% dos negócios estavam na fase de prototipagem e organização, e 51% afirmaram precisar de um investimento de até R$ 100 mil para avançar em seus planos de negócio. Na opinião de Marcus Bessa, cofundador do Impact Hub Manaus, estes dados mostram que o ecossistema precisa amadurecer.

“Existem alguns negócios em estágio mais avançados se tornando exemplos para os novos que estão surgindo, mas ainda assim não temos um processo orgânico e sustentável de novos negócios e avançando de estágio, grande parte destes ficam no caminho, ora por conta da organização interna, ora por falta de conexão com o mercado”, explica.

A última pesquisa da ABstartups constatou que apenas 3% das startups brasileiras estão na Amazônia Legal. Já segundo a Pipe Social, quando analisados sob a ótica do impacto social, apenas 5% dos negócios se encontram na Região Norte.

“Vivemos em uma era de grandes desafios, marcada pela intensificação da crise global e climática, que tem provocado reflexões profundas sobre o papel das empresas no mundo. No ecossistema amazônico, essas questões têm ressaltado a urgência de ações mais responsáveis e estratégicas, ampliando o olhar e a atuação de grandes atores em suas relações com as pessoas, os pares e o meio ambiente”, continua Bessa.

“Acreditamos que, por meio do empreendedorismo, podemos criar novas possibilidades de desenvolvimento regional, respeitando nossos saberes tradicionais, alinhados com tecnologia e inovação”, complementa o empreendedor.

2ª edição “Lab de Impacto”

A segunda edição “Lab de Impacto” vai investir um total de R$ 600 mil. A iniciativa oferece formação especializada, mentorias, conexões estratégicas com o mercado e capital semente que varia entre R$ 30 mil e R$ 100 mil por negócio.

Podem participar empreendimentos que estejam em fase de Piloto (fase de teste de mercado) ou MVP (“Minimum Viable Product”, em fase de lançamento de mercado) e que atuem em algum dos nove estados da Amazônia Legal.

A atuação dos negócios deve ter foco em algum segmento de impacto social e ambiental, como tecnologias verdes, florestas e usos do solo, água e saneamento, energia e biocombustíveis, gestão de resíduos, saúde e bem-estar, educação, e serviços financeiros.

O diagnóstico inicial vai levar em conta os seguintes aspectos: nível de impacto, sustentabilidade financeira, mercado e time de colaboradores. Em seguida, haverá entrevistas e visitas presenciais (se necessário) com os negócios selecionados.

O edital completo está disponível no link: https://drive.google.com/file/d/1nxMBw5434AdQgpM_gVmkyWYmwX5mCKuz/view. A divulgação dos negócios contemplados está prevista para o dia 14 de abril.

O “Lab de Impacto” é uma realização do Impact Hub Manaus, em parceria com a Bemol, Singulari Consultoria e a Plataforma Parceiros pela Amazônia (PPA). Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas, entre em contato pelo e-mail: labdeimpacto.manaus@impacthub.net.

