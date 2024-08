Simpósio Amazônia Criativa e Sustentável debaterá economia criativa, inovação e sustentabilidade no Amapá

Iniciativa reúne temas como economia protagonismo cultural e emergência climática para transformar Macapá em referência de cidade criativa e sustentável, com foco na COP 30.

Acontece nos dias 22 e 23 de agosto na sede do Centro de Cultura Negra do Amapá – CCNA, o 1º Simpósio ‘Amazônia Criativa e Sustentável’, uma iniciativa que surge como uma estratégia inovadora para debater e propor a integração efetiva da preservação ambiental com o desenvolvimento econômico e a valorização da cultura na Amazônia. A inciativa é do Instituto Amazônia Criativa em parceria com Duas Telas Produtora Cultural, Baluarte Cultural, Rede Amazônica e a Prefeitura Municipal de Macapá, através de sua Fundação Municipal de Cultura. O Simpósio visa iniciar uma jornada para transformar Macapá em uma referência de cidade criativa e sustentável.

A programação busca destacar a potência dos bens e produtos culturais junto com relevância da biodiversidade da região amazônica no cenário global, especialmente diante da COP 30, prevista para 2025 em Belém (PA), e propõe uma série de palestras e debates sobre dois eixos principais: 1) Empreendedorismo e protagonismo criativo; 2) Desafios para uma cidade criativa e sustentável.

A atividade inclui uma vasta programação com painéis de discussão e atividades culturais que envolvem diversos setores da sociedade, promovendo o networking e a troca de experiências. Sendo uma oportunidade para discutir soluções inovadoras e construir um futuro sustentável tendo os territórios criativos da Amazônia como modelo para mundo.

Este será só o primeiro Simpósio da Amazônia Criativa e Sustentável, que pretende fazer uma série de encontros com o instituto de debater sobre o protagonismo através da criatividade, mas também pensando e casando arte e cultura com a sustentabilidade. “Nós queremos com esses encontros debater tema como economia da cultura, racismo ambiental, crise social, emergência climática, a partir dos territórios criativos”, destaca a Diretora e Produtora do Simpósio Amazônia Criativa e Sustentável, Susanne Farias.

O evento conta com as parcerias da Fundação Municipal de Cultura, FECOMÉRCIO, Rede Amazônica e União dos Negros do Amapá – UNA.

Programação:

22/08 – Quinta-feira

Cerimônia de Abertura – 14h

Eixo – Empreendedorismo e Protagonismo Criativo

Painéis:

Painel 1: Amazônia Criativa e Protagonista –

Horário: 16h às 17h

Painel: Jeito Tucuju

Macapá + COP30 – Ponteciais para Hub Turístico e Cultural

Horário: 17h15 às 18h15

Shows Musicais e Feira de Cultura Criativa – 18h às 22h

Poetas Azuis, Pinducos, Grupo Marabaixo, Grupo de Toada, Zé Miguel, Manoel Cordeiro.

23/08 – Sexta-feira

Eixo – Desafios para uma cidade criativa e sustentável

Painel 1: Tecnologias Ancestrais e Inovação

Horário: 9:00 às 10:00

Painel 2: Arte como instrumento de resistência territorial

Horário: 10:15 às 11:15

Painel 3: COP 30 – Futuro Sustentável em Territórios Criativos

Horário: 15:00 às 16:00

Painel 4: Racismo Ambiental e a Crise Social

Horário: 16:30 às 17:30

Show Musical e Feira de Cultura Criativa – 17h às 22h

Luxuosos Corações, Jhimmy Feiches, Patrícia Bastos, Felipe Cordeiro.

