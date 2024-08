Basa disponibiliza mais de R$ 660 milhões em créditos para micro e pequenos empreendedores

Fruto de parceria com o governo federal, programa Basa Acredita tem como foco usuários do CadÚnico

O Banco da Amazônia (Basa) e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome assinaram, nesta segunda-feira, 19, na sede do banco, em Belém, protocolo de intenções relativo ao lançamento do programa de microcrédito “Basa Acredita”, voltado para empreendedores populares informais do campo e da cidade. Por meio da iniciativa, os micro e pequenos empreendedores da Amazônia poderão contar com taxas atrativas e limites de crédito de até R$ 21 mil. Inicialmente, Basa vai disponibilizar mais de R$ 660 milhões para essa linha de crédito.

O presidente do Banco, Luiz Lessa, explicou que os recursos são predominantemente oriundos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) e estarão disponíveis a todos os usuários do CadÚnico que possuem uma atividade produtiva. “O Banco da Amazônia tem um compromisso com o desenvolvimento e com a sustentabilidade da região. Então, quando nós falamos do microcrédito, estamos tratando de sustentabilidade por meio dessa raiz social. Investir nos pequenos empreendedores, nos pequenos CPFs, é algo que a gente já vem fazendo ao longo dos últimos quinze anos e, com essa proposta do governo federal, estamos fazendo um ajuste no nosso programa de microcrédito, que antes se chamava Amazônia Florescer e transformando-o no ‘Basa Acredita’, porque o Banco da Amazônia acredita na região. E acreditamos também que o Banco da Amazônia é o principal indutor do desenvolvimento social e ambiental da região e, mais do que gerar emprego e renda, o nosso desafio é transformar a vida das pessoas pra melhor”, destacou Lessa.

Segundo ele, para acessar a linha de crédito, o micro e pequeno empreendedor pode procurar uma das agências tradicionais do banco para receber as primeiras orientações, ou buscar os postos específicos desse tipo de atendimento, que serão 70 em todo o Estado até o final do mês de outubro. Os endereços podem ser consultados no site do Basa (www.basa.com.br).

“Como esse tipo de crédito não é um crédito que acontece na agência, pois precisa ser assistido, o pequeno empreendedor deve ir até um dos nossos pontos específicos para esse atendimento. Lá, ele vai receber a assistência técnica pra que entenda melhor o próprio projeto, para absorver novas técnicas, para que alcance o desenvolvimento almejado e, mais do que isso, também contará com todo um plano de desenvolvimento pessoal.”, completou.

Para operacionalizar o programa, o Banco da Amazônia possui a parceria com a Oscip Amazoncred, que é uma especialista em microcrédito urbano e rural, para atender aos empreendedores da área urbana e aos agricultores familiares em seus próprios negócios, sem a necessidade de ir até uma agência do banco.

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, disse durante a cerimônia que o programa vai trabalhar com taxas e prazos adequados à realidade dos micro e pequenos empreendedores. “É isso que vai permitir que o pequeno cresça, se desenvolva. Quantos empreendedores médios e grandes não vieram de pequenos negócios? A meta para a Amazônia é a de termos um olhar especial para um milhão e duzentas mil pessoas que estão no Cadastro Único ou no Bolsa Família e já se declaram empreendedores formais ou informais. No caso do estado do Pará, a meta é alcançar em um ano, ou seja, até julho do próximo ano, algo como cinquenta mil contratos”, frisou.

Esmalteria – A manicure Andréa Sacramento, de 49 anos, é moradora de Belém e foi uma das primeiras a garantir acesso ao microcrédito Basa Acredita. Ela é cliente antiga do banco e já contabiliza 14 empréstimos. Graças aos recursos, conseguiu ampliar o negócio, uma esmaltaria, que começou na sala da sua casa e hoje já gera três empregos diretos.

“O Basa, já é um parceiro antigo que tem me ajudado muito. No início, eu estava precisando montar meu negócio. E agora, mais uma vez, esse crédito chegou no momento certo. Antes, eu atendia na casa das pessoas e agora tenho um espaço legal, onde consigo atender melhor às minhas clientes, com bastante comodidade, variedade de produtos. Essa é a principal fonte de renda da minha família e eu só penso em crescer cada vez mais”, disse ela, que vive com o marido e um filho de dez anos.

A cerimônia, na sede do Basa, também contou com a presença do ministro do Turismo, Celso Sabino; do titular da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), Paulo Rocha, entre outras autoridades; além de servidores e de beneficiários dos programas de microcrédito do Basa.

