Governador Clécio Luís convoca 70 aprovados no concurso da Receita Estadual para a fase documental

Candidatos do cadastro reserva devem se apresentar para análise de documentos nos dias 2 e 3 de setembro na Secretaria de Estado da Administração.

O governador do Amapá, Clécio Luís, autorizou a convocação para etapa de análise documental de 70 candidatos do cadastro reserva aprovados no concurso público da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), na quarta-feira, 14.

CONFIRA O EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONFIRA O EDITAL DO CONCURSO DA SEFAZ

“Certamente eles contribuirão muito para a segurança fiscal e aumento das receitas do Estado. Esses candidatos estão sendo chamados graças ao Programa de Aposentadoria Incentivada, o PAI, que abriu espaço no orçamento e nos permite fazer mais convocações de concursados”, descreveu o governador Clécio Luís.

Em um ano e 7 meses de gestão, já são mais de 4,3 mil candidatos convocados pelo governador Clécio Luís para as próximas fases dos concursos ou para a nomeação e posse.

A chamada abrange 20 candidatos ao cargo de Auditor da Receita Estadual e 50 de Fiscal da Receita Estadual. Os convocados devem apresentar as documentações nos dias 2 e 3 de setembro, na Secretaria de Estado da Administração (Sead), na Avenida FAB, 87, no bairro Santa Rita, das 14h as 15h.

Desses, quatro candidatos são inscritos como Pessoa com Deficiência e passarão por avaliação de perícia médica. A equipe multiprofissional atenderá às 7h30 do dia 28 de agosto no Núcleo de Perícia Médica, na Rua Paraná, 311, no bairro Santa Rita. Após a devida constatação, estes candidatos serão convocados para realizarem a etapa documental.

Na Sefaz, 26 servidores públicos aderiram ao Programa de Aposentadoria Incentivada e desoneraram a folha de pagamento

Programa de Aposentadoria Incentivada

O PAI, uma inovação da gestão que valoriza o servidor com tempo de serviço e idade para se aposentar, foi implementado pelo Governo do Estado este ano. Na Sefaz, 26 servidores públicos aderiram ao programa, garantiram benefícios para a aposentadoria e desoneraram a folha de pagamento, permitindo avanços no concurso público da instituição.

O Concurso

Realizado em 2022, o concurso público da Sefaz ofertou 250 vagas de cadastro reserva, sendo 150 para o cargo de Fiscal da Receita Estadual e 100 como Auditor da Receita Estadual. Antes deste, o último concurso para a Sefaz havia sido realizado pelo Governo em 2010.

O certame teve o resultado da 1ª fase homologado ainda em 2022 e aguardava a convocação para as próximas fases. Os candidatos aprovados na 2ª fase ainda farão exame de saúde e o Programa de Formação antes de serem integralizados ao serviço público.

