Especialistas esclarecem mitos e verdades sobre a importância da Amazônia para equilíbrio ambiental e bem-estar de populações locais

Especialistas da Fundação Amazônia Sustentável (FAS) convidam a sociedade a refletir sobre algumas das crenças mais difundidas sobre a Amazônia e compreender melhor a importância da floresta para o equilíbrio ambiental e o bem-estar das populações locais.

Há 17 anos, a FAS atua diretamente na conservação da Amazônia e no desenvolvimento sustentável das populações tradicionais, promovendo ações que combinam conservação ambiental, desenvolvimento socioeconômico e fortalecimento das comunidades. Ao longo desse período, projetos voltados à educação, bioeconomia, saúde, inovação e adaptação climática impactaram milhares de pessoas e ajudaram a combater desafios históricos da região.

Para esclarecer algumas das informações mais comuns (e equivocadas) sobre a Amazônia, especialistas da FAS destacam mitos e verdades, conectando-os às iniciativas que fazem a diferença na floresta.

“Acreditamos que é importante a sociedade refletir sobre informações que não são verdadeiras valorizando os dados científicos e iniciativas que impactam de forma positiva a Amazônia e suas populações”, afirma a superintendente de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades da FAS, Valcléia Lima.

5 Verdades sobre a Amazônia e as ações da FAS

1. A Amazônia não é o pulmão do mundo, mas é essencial para o clima global.

Embora se diga que a floresta é o “pulmão do mundo”, a verdade é que a Amazônia mantém um equilíbrio entre a produção e o consumo de oxigênio. Seu papel mais relevante está na regulação climática global e na manutenção dos chamados “rios voadores”, que influenciam as chuvas no Brasil e no mundo.

Projeto em destaque: O programa Educação para a Sustentabilidade promove conhecimento sobre a floresta para jovens das comunidades, capacitando-os a atuarem como agentes de conservação e multiplicadores de informações sobre a importância da Amazônia.

2. O desmatamento ainda é um desafio

Mesmo com avanços na conservação, a floresta continua sendo ameaçada por diferentes formas de degradação ambiental. Em 17 anos, a FAS já ajudou a proteger mais de 11 milhões de hectares de floresta, promovendo alternativas sustentáveis de desenvolvimento.

Projeto em destaque: O Programa Prosperidade na Floresta beneficia famílias ribeirinhas e indígenas com incentivos financeiros e capacitação para práticas produtivas sustentáveis, garantindo que a floresta gere renda sem ser destruída.

3. As comunidades tradicionais são guardiãs da floresta

Ao contrário da ideia de que o desenvolvimento sustentável não inclui populações tradicionais, estas desempenham um papel essencial na conservação da Amazônia. Pesquisas realizadas pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) indicam que, em 2019, as terras indígenas foram responsáveis por apenas 5% do desmatamento total na Amazônia Legal, percentual que reduziu para 3% em 2020. Esses dados evidenciam a importância das terras indígenas na conservação da floresta.

4. A Amazônia influencia diretamente a vida nas cidades

O que acontece na Amazônia impacta desde a disponibilidade de água até a segurança alimentar e a estabilidade climática. As cidades dependem da floresta para a regulação dos ciclos naturais, e qualquer degradação pode gerar impactos severos, como secas prolongadas e aumento da temperatura global.

Projeto em destaque: O Programa de Políticas Públicas em Clima e Conservação trabalha com tecnologias e práticas que ajudam comunidades a se adaptarem às mudanças climáticas e a garantirem sua resiliência diante de eventos extremos.

5. A floresta pode gerar riqueza sem ser destruída

A bioeconomia amazônica já é uma realidade e tem potencial para crescer ainda mais. Cadeias produtivas sustentáveis, como o manejo do açaí, castanha, óleos vegetais e manejo do pirarucu mostram que é possível gerar renda para milhares de famílias sem comprometer a floresta.

Projeto em destaque: O Programa de Empreendedorismo e Negócios Sustentáveis da Amazônia incentiva a produção e comercialização de produtos da sociobioeconomia amazônica, conectando os produtores locais a mercados.

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. Sua missão é contribuir para a conservação do bioma, para a melhoria da qualidade de vida das populações da Amazônia e valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade. Com 17 anos de atuação, a instituição tem números de destaque, como o aumento de 202% na renda média de milhares famílias beneficiadas e a queda de 39% no desmatamento em áreas atendidas.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...