Pesquisa de Ciências Ambientais monitora qualidade da água de poço em Macapá

O curso de Ciências Ambientais, da Universidade Federal do Amapá (Unifap), está desenvolvendo a pesquisa “”Análise diagnóstica da qualidade da água subterrânea proveniente de poços consumida pela população do município de Macapá (AP)”, que tem verificado a qualidade da água de poços residenciais na capital amapaense.

Sob coordenação da Profa. Dra. Karina Valverde, a equipe do projeto, composta por alunos, docentes e técnicos do curso de Ciências Ambientais, coletam a água in loco nas residências às terças e quintas-feiras.

Algumas análises físico-químicas e microbiológicas da água coletada já são realizadas na própria residência – a exemplo da análise do cloro –, no laboratório móvel do projeto. Outras, como análises da coloração, turbidez [presença de partículas suspensas, que podem ser minerais, orgânicas ou microorganismos, e podem dar uma aparência turva ou opaca à água], quantitativo de ferro, nitrito, nitrato da água, são realizadas no Laboratório de Química, Saneamento e Modelagem Ambiental (Labqsamb), do Curso de Ciências Ambientais da Unifap. Posteriormente, os moradores recebem relatórios individuais informando sobre a qualidade da água coletada do poço da residência.

De acordo com a coordenadora da pesquisa, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) demonstram que 45% da população do estado usa diariamente água subterrânea proveniente de poços.

“Considerando que a qualidade da água é de interesse da população em geral e interfere diretamente na saúde pública, o diagnóstico da água coletada possibilitará identificar se a água está própria ou imprópria para o consumo. Muitos ainda não tem acesso à água tratada, o que faz com que muitas residências utilizem poços, sendo esses considerados como importante fonte de abastecimento hídrico na região”, observa Valverde.

O projeto de pesquisa também está montando um banco de dados que possibilita a criação de mapas que sinalizam geograficamente as alterações físico-químicas e biológicas das águas coletadas pelos bairros de Macapá (AP).

A pesquisa tem a parceria da Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA), que doou, em julho de 2024, um automóvel elétrico onde funciona o laboratório móvel da pesquisa.

Sugestão de entrevista:

Profa. Dra. Karina Valverde – coordenadora da pesquisa

Curtir isso: Curtir Carregando...