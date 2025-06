Show da cantora Gaby Amarantos encerra o 1º Encontro de Lideranças Femininas do Amapá às margens do Rio Amazonas

Apresentação gratuita acontece neste sábado, 7, às 21h, no Trapiche do Santa Inês, na Orla de Macapá.

Umas das maiores vozes da Amazônia e do pop brega nacional, a cantora paraense Gaby Amarantos é a atração no encerramento, neste sábado, 7, do 1º ELAS, Encontro de Lideranças Femininas do Amapá. Com apoio do Governo do Estado, o evento enaltece o protagonismo feminino nos diversos aspectos da sociedade, como econômicos, culturais e políticos.

O grande show gratuito, com sucessos como “Ex Mai Love” e “Me Libera”, será a partir das 21h, no Trapiche do Santa Inês, às margens do Rio Amazonas, na Orla de Macapá. A programação ainda conta com apresentações de DJs e do Grupo Pagodelas.

1º ELAS

O evento, que iniciou na quinta-feira, 5, conta com mais de 1,7 mulheres inscritas, reunindo lideranças femininas que atuam em diversas áreas nos 16 municípios do estado. A iniciativa, coordenada pela primeira dama do Amapá, Priscilla Flores, marca a construção histórica democrática de propostas concretas para a elaboração de políticas públicas voltadas às mulheres.

O encontro, promovido pelo coletivo de mulheres ELAS, conta também com apoio da Central Única das Favelas (Cufa), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amapá (Sebrae-AP) e Grupo Equatorial.

Gaby Amarantos

Com uma voz potente inconfundível, a paraense Gaby Amarantos é uma das maiores representantes do ritmo “tecnobrega”. Com uma personalidade única e empoderada, ganhou o apelido de “Beyoncé do Pará” e teve a fama na região cantando ‘Hoje Eu Tô Solteira’, uma versão de ‘Single Ladies’.

A artista também já recebeu diversas premiações como o Grammy Latino 2023 na categoria “Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa”, com o álbum “Technoshow” que retrata o tecnomelody, ritmo original criado em Belém, capital do Pará, marcado por acelerar o brega tradicional e adicionar batidas eletrônicas.

Confira a programação:

Sábado, 7

Manhã

8h30: Abertura

9h30: Palestra com Carol Carvalho: fonoaudióloga, palestrante e mentora em Comunicação

10h30: Câmara A- Ação e Administração

Tarde

14h: Palestra com Marta Lívia Suplicy: Empresária, ativista e presidente do Instituto Virada Feminina;

14h30: Câmara S- Social e Sustentabilidade;

17h: Palestra com Gabriela Prioli: Advogada, comunicadora e uma das vozes mais relevantes do debate político no Brasil;

18h: Encerramento no Sebrae.

Noite

Show do ELAS

Local: Trapiche Santa Inês

19h: Show com Djs’s

20h: Show Pagodelas

21h: Show da Gaby Amarantos

