Terceira edição do Festival Literário de Macapá inicia nesta sexta-feira, 20

Festival terá 10 dias de duração dividido nos meses de setembro e dezembro. Confira a programação de setembro.

Nesta sexta-feira, 20, inicia a programação da terceira edição do Festival Literário de Macapá (FLIMAC). Esse ano, a programação do Festival terá 10 dias de duração, que serão divididos entre os meses de setembro e dezembro. A programação de setembro acontece entre os dias 20 a 24. Em dezembro, o Festival ocorre entre os dias 3 a 7.

A primeira fase do Festival ocorre com várias ações, entre elas, o FLIMAC na Escola, que selecionou via concurso, quatro escolas públicas de Macapá para receber a programação 2024. Entre poetas e contadores de histórias, as atividades pretendem envolver cerca de 800 alunos.

“Para participar do concurso FLIMAC na Escola, cada instituição teve que se comprometer a reunir no mínimo 200 alunos para receber os artistas, então acreditamos que nosso objetivo de promover a leitura e fortalecer a cultura literária entre os estudantes será alcançado”, disse Raih Amorim, coordenadora do FLIMAC na Escola.

As escolas estaduais selecionadas para receber o FLIMAC foram: Profª Maria Cavalcante de Azevedo Picanço (no dia 20 de setembro de manhã), Maria do Carmo Viana dos Anjos (20 de setembro à tarde), Rivanda Nazaré da Silva Guimarães (no dia 23 de setembro de manhã) e Profª Nancy Nina da Costa (no dia 24 de setembro à tarde).

Ainda em setembro, ocorrem as etapas escrita, oral e a votação do poema mais popular do Prêmio FLIMAC de Poesia. A etapa escrita foi finalizada no dia 16 de setembro. A etapa oral está marcada para acontecer no dia 22 de setembro, à, na faculdade UNAMA, polo Amapá Garden Shopping. E a etapa de votação para o Poema Mais Popular acontece posteriormente à etapa oral, até o dia 24 de setembro.

O Prêmio FLIMAC de Poesia selecionou 30 poemas para compor a coletânea áudio literária “Literatura, águas e marabaixo: riqueza imaterial e natural”, e premia, em dinheiro, os vencedores das três categorias citadas.

Roda de conversa e o Cine FLIMAC acontecem também em setembro nos dias 21 e 23, ambos no Amapá Garden Shopping, onde também acontece o sarau de encerramento no dia 24. Os interessados podem ficar atentos às informações do Festival pelo Instagram do @flimac_.

O FLIMAC é uma realização do Coletivo Juremas e da Produtora Cultural ÓI Noiz Akí e conta com as parcerias do Amapá Garden Shopping, UNAMA, Governo do Amapá – Secretaria de Cultura e do senador Randolfe Rodrigues.

Programação:

Dia 20/09 – Sexta-feira

9h10 às 11h40: FLIMAC na Escola Estadual Profª Maria Cavalcante de Azevedo Picanço;

14h10 às 17h30: FLIMAC na Escola Estadual Maria do Carmo Viana dos Anjos.

Dia 21/09 – Sábado

14h às 18h: Roda Conversa – Festivais e Festas no Coração da Palavra – na Faculdade Unama, no Amapá Garden Shopping.

Dia 22/09 – Domingo

14h: Fase oral do Prêmio FLIMAC de Poesia, auditório da Faculdade UNAMA

Dia 23/09 – Segunda-feira

9h10 às 11h40: FLIMAC na Escola Estadual Rivanda Nazaré da Silva Guimarães;

14h10 às 18h30: Cine FLIMAC no Amapá Garden Shopping, com alunos da Escola Estadual Antônio Castro Monteiro.

Dia 24/09 – Terça-feira

14h10 às 18h: FLIMAC na Escola Estadual Nancy Nina da Costa.

19h: Sarau de encerramento – Praça de Alimentação do Amapá Garden Shopping

Atrações:

Coletivo Juremas

Bruno Muniz

Marcio Barros da Paixão

Poetas Azuis

Show de Brenda Melo

Assessoria de imprensa:

Bárbara Ribeiro – (96) 98116-5953

Thiago Soeiro – (96) 98140-4994

