Governo do Amapá realiza varredura vacinal contra o sarampo e febre amarela em Oiapoque

Ação tem o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação de crianças menores de 5 anos. Iniciativa tem o apoio do Ministério da Saúde e da prefeitura do município.

O Governo do Amapá iniciou nesta segunda-feira, 7, uma nova varredura vacinal de casa em casa contra o sarampo e a febre amarela em Oiapoque, no Norte do estado. A campanha, que deve durar sete dias, tem como objetivo proteger a população contra as doenças, evitando a reintrodução dos vírus na região.

A vacina contra o sarampo é indicada para crianças de 0 a 5 anos em duas doses, adultos até 29 anos também duas doses e maiores de 29 anos uma dose somente. A vacina contra a febre amarela também será realizada em crianças menores de 5 anos e adultos . A mobilização é coordenada pela Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS). Após a ação em Oiapoque, outros municípios do estado serão beneficiados com a mobilização.

“A varredura vacinal é uma ação de saúde que busca identificar in loco as pessoas, principalmente crianças que não estejam vacinadas, levando atendimento também nas áreas de difícil acesso como comunidades rurais e áreas ribeirinhas”, comentou o superintendente da SVS, Cássio Peterka.

Todos os bairros serão recebidos pelas equipes de saúde.

Para a realização da campanha, o Governo do Amapá forneceu para os municípios, três mil doses de vacinas contra a febre amarela, três mil contra a tríplice viral (sarampo, a caxumba e a rubéola) e três mil doses contra a tetra viral que protege contra a catapora.

Sobre as doenças

O sarampo é uma doença infectocontagiosa que causa febre alta, manchas vermelhas na pele (exantema), além de tosse, coriza, inflamação nos olhos, e pode ser fatal.

Já a febre amarela é uma doença infecciosa causada por vírus, que se manifesta por febre, dor no corpo, amarelidão, fraqueza e com alto risco de morte em suas formas graves. Os sintomas duram, no máximo, 15 dias.

Solange Sacramento, gerente do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do Estado (CIEVS), informou que o Amapá faz o monitoramento contínuo de todas as doenças epidemiológicas existentes, com planos de ações imediatas em casos de emergências.

“No momento estamos fazendo um trabalho de prevenção, a varredura em Oiapoque também vai nos ajudar a identificar a situação vacinal principalmente nas áreas de difícil acesso”, pontuou Solange.

O trabalho é realizado pelo Governo do Amapá em parceria com o Ministério da Saúde e Prefeitura de Oiapoque.

Agência de Notícias do Amapá

